“Peinlich oder cool?” Medien und Web-Nutzer debattieren den Leder-Look des Maas-Männchens

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) gilt gemeinhin als gut gekleideter Mann. Nach einer SPD-Präsidiumssitzung am Sonntagabend trat er ungewohnt in Lederjacke, Schal und Turnschuhen vor die Hauptstadtpresse. Das Outfit sorgte für vernehmbares Rauschen im Blätterwald und Schnappatmung im Social Web.

“Hipster nach Maas“, dichtete beispielsweise die Süddeutsche Zeitung und verfasste sogleich eine Stilkritik samt Referenz zur Kohl’schen Strickjacke. Letztlich blieb die Autorin aber ratlos: “In den Berliner-Ausgeh-Kiezen laufen am Sonntag tausend andere Männer so durch die Gegend. In einem der von Jens Spahn so geliebten englischsprachigen Cafés etwa würde der Außenminister einfach in der Masse untergehen. Im politischen Berlin hingegen ist so ein Auftritt ein deutliches Statement. Nur wofür?”

Fragezeichen auch bei der Hamburger Morgenpost, die rätselte: “Peinlich oder cool?” Wobei “cool” bei dem Aufzug nicht wirklich eine Option ist. Hoffentlich hat die Mopo das ironisch gemeint. Dafür spricht, dass die Boulevardzeitung die wichtige Zusatzinfo liefert, dass das Lederjöppchen aus dem Hause Joop! stammt ist. Ob Maas unter dem Ärmel klammheimlich eine Rolex versteckt hat? Man weiß es nicht. Den Sozen ist heutzutage ja aber so ziemlich alles zuzutrauen.

Die Stuttgarter Nachrichten riefen gar die “Styledemokratische Republik Deutschland” aus und sammelten fleißig Twitter-Reaktionen. Das können wir auch! Hier einige der lustigsten Twitter-Kommentare zum Leder-Look des Maas-Männchens ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Wir brauchen weniger Zaudern und mehr Haltung. Mit diesen Worten geht @HeikoMaas in die Präsidiumsklausur im Willy-Brandt Haus. #SPD pic.twitter.com/4kStLEio2J — Moritz Rödle (@moritz_roedle) November 4, 2018

Wenn du um 19.30 Uhr eine Pressekonferenz zur Zukunft des Landes geben musst, um 20 Uhr aber mit den Jungs zum Cornern vorm Späti verabredet bist pic.twitter.com/kwoqpLyxby — Sophie Passmann (@SophiePassmann) November 4, 2018

