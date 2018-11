Änderungen im Springer Aufsichtsrat: Ringier-Manager Büchi und Berater Plett sollen neu kommen

Die Amtszeit des aktuellen Aufsichtsrats der Axel Springer SE endet turnusgemäß mit der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 17. April 2019. Die bisherigen Aufsichtsratmitglieder Guiseppe Vita und Lothar Lanz werden dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Nachrücken sollen Ralph Büchi, COO und Stellvertreter des CEO der Schweizer Ringier Gruppe, als neuer Aufsichtsratsvorsitzender für Vita und der Wirtschaftsprüfer und Berater Ulrich Plett für Lanz.

Plett war langjähriger Partner bei Arthur Andersen und Ernst & Young, seit 2015 ist er selbständiger Wirtschaftsprüfer und Berater bei der UPW7 GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Er rückt für Lothar Lanz in das Springer-Aufsichtsgremium ein. Für die übrigen Positionen hat der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats, dem Giuseppe Vita und Friede Springer angehören, vorgeschlagen, dass die bestehenden Mitglieder erneut einziehen. Die beiden Veränderungen seien im Zuge einer Verjüngung des Gremiums zu sehen, wie es in einer Mitteilung Springers heißt.

Die Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung werden im März 2019 gefasst und veröffentlicht werden. In seiner konstituierenden Sitzung unmittelbar nach der Hauptversammlung am 17. April 2019 wählt der neu konstituierte Aufsichtsrat u.a. seinen neuen Vorsitzenden.

Vita ist seit 2001 Mitglied des Aufsichtsrats der Axel Springer SE und seit 2002 Aufsichtsratsvorsitzender. Lothar Lanz ist seit 2014 Mitglied des Aufsichtsrats. Die übrigen Aufsichtsratsmitglieder sind Friede Springer (stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende), Oliver Heine, Alexander Karp, Iris Knobloch, Nicola Leibinger-Kammüller, Wolfgang Reitzle und Martin Varsavsky.

