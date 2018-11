Beginnen wir mit dem Thema, das in der Sportberichterstattung fast aller Medien am Wochenende eine Hauptrolle spielte: die neuesten “Football Leaks”-Enthüllungen. In den sozialen Netzwerken waren die Bestrebungen einer so genannten “Super League”, die Vorwürfe gegenüber FIFA-Präsident Gianni Infantino und die anderen Enthüllungen kein ganz großes Thema. Deutschsprachige Tweets mit dem Hashtag #Footballleaks gab es laut Analyse-Tool Talkwalker am Wochenende nur rund 7.000 – eine ziemlich kleine Zahl. Der Top-Tweet kam dabei von Spiegel-Journalist Rafael Buschmann, der seit Jahren an den “Football Leaks”-Stories arbeitet. 1.300 Likes und Retweets gab es für sein Teilen des Einführungs-Artikels “Das Spiel ist aus”. Dieser Einführungs-Text war auch der einzige deutschsprachige Artikel zum Thema “Football Leaks”, der eine gewisse Resonanz in Sachen Interaktionen erreicht hat: 7.700 waren es bei Facebook und Twitter. Das reichte am Freitag aber nicht für die Top Ten der Social-Media-News-Charts. Ob die Resonanz auf die Enthüllungen international größer war, beschreibe ich gleich noch in #trending // Worldwide.

Die Artikel mit den meisten Interaktionen waren am Wochenende andere: Am Freitag gewann tagesschau.de mit 28.400 Likes & Co. für “Eigenes Gutachten bringt AfD in Bedrängnis” vor RTL Next mit 27.300 für “Paris: Busfahrer schmeißt alle raus – weil niemand Platz für Rollstuhlfahrer machen wollte“. Den Samstag entschied Spiegel Online mit 29.700 Reaktionen für “Nach Freispruch für Christin: Pakistans Regierung beugt sich Protest der Islamisten” für sich und am Sonntag lag die Kronen Zeitung mit 27.300 Interaktionen für “Experten zu ‘Krone’: ‘Jetzt kommen ganz andere’” vorn.