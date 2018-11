Rihanna bezieht Stellung gegen Donald Trump und will verbieten, dass ihre Musik auf seinen “tragischen Wahlkampfveranstaltungen” gespielt wird

Von

Donald Trump liebt den Glamour der großen Popkultur – doch die Popkultur liebt den amtierenden US Präsidenten immer weniger zurück, wie nicht zuletzt Superstar Taylor Swift vor einem Monat mit ihrem viel beachteten Instagram-Post für die demokratischen Kandidaten Phil Bredesen (Senat) und Jim Cooper (US-Repräsentantenhaus) zum Ausdruck brachte.

Dass sich R&B-Megastar Rihanna vor den morgigen Zwischenwahlen ebenfalls klar gegen das republikanische Lager des Trump-Amerikas positioniert, dürfte die kleinste Überraschung sein.

“Tragische Wahlkampfveranstaltung”

Die 30-jährige “Umbrella”-Chanteuse erklärte gestern auf Instagram ihre volle Unterstützung für den demokratischen Herausforderer um das Gouverneursamt Andre Gillum und postete dazu ein Foto mit dem Plakat “Grab them by the Midterms”, der Donald Trumps viel kritisierten Ausspruch aus dem legendären CBS-Busvideo mit Billy Bush kontert.

Doch mehr noch: Als Rihanna auf Twitter vom Washingtoner Büroleiter der Washington Post erfährt, dass auf einer Wahlkampfveranstaltung in Chattanooga, Tennessee, ihr zehn Jahre alter Hit “Don#t stop the Music” ohne ihre Zustimmung gespielt wird, wird Rihanna auf Twitter deutlich.

Not for much longer…me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ — Rihanna (@rihanna) November 5, 2018

Der Song werde kaum länger laufen, twitterte Rihanna, “weder ich noch meine Leute wären auf oder in der Nähe dieser tragischen Wahlkampfveranstaltungen”, schrieb die ” Work”-Sängerin. Rihannas deutliche Abneigung gegen die Verwendung ihrer Musik zu Wahlkampfzwecken der Trump-Administration folgt der Missbilligung anderer Musiker wie Mick Jagger oder Axl Rose, der sich am Sonntag auf Twitter ebenfalls deutlich von Donald Trump distanzierte.

Unfortunately the Trump campaign is using loopholes in the various venues’ blanket performance licenses which were not intended for such craven political purposes, without the songwriters’ consent. Can u say “shitbags?!”💩 — Axl Rose (@axlrose) November 4, 2018

