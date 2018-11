2,5 Jahre nach Deutschland-Start: Refinery29 baut Personal ab und fährt zukünftig “globale Content-Strategie”

Mit Refinery29 zog ein Team um den deutschen Unternehmer Philippe von Borries von New York aus ein beachtliches News-Startup auf. Vor etwa zweieinhalb Jahren expandierte Refinery29 mit einem eigenen Team auch nach Deutschland – doch das Wachstum scheint unbefriedigend. In der Redaktion in Berlin werden Stellen abgebaut. Zukünftig will das Unternehmen eine "globale Content-Strategie" fahren.