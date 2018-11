Globaler #Google-Walkout: Mitarbeiter des US-Konzerns protestieren weltweit gegen Sexismus im Job

Dicke Beule im lange Zeit so coolen Image des IT-Giganten aus dem Silicon Valley: Google gibt sich in Sachen Firmenkultur gern fortschrittlich und vorbildlich. Doch Berichte über sexuelle Belästigungen haben den Konzern in den vergangenen Wochen erschüttert. Tausende Mitarbeiter gehen jetzt aus Protest gegen den intransparenten Umgang des Kult-Unternehmens mit solchen Vorwürfen auf die Straße.