“Danke für Ihre Aufmerksamkeit”: Jakob Augstein beendet Spiegel-Kolumne “Im Zweifel links”

Der Rückzug Angela Merkels beschäftigte am Montag auch Jakob Augstein. In gewohnter Ausführlichkeit erklärte der Verleger in seiner SpOn-Kolumne, weshalb nur Anti-Demokraten Neuwahlen fürchten würden. Am Ende seines Textes folgte schließlich eine Erklärung in eigener Sache: "Danke für Ihre Aufmerksamkeit". Augstein sagt SpOn-Lesern auf Wiedersehen – die Zukunft seiner gleichnamigen Print-Kolumne scheint ungewiss.