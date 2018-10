Von “Walking Dead” bis “Schöner, klarer Moment”: Social Web-Stimmen zur Rückzugs-PK von Angela Merkel

Von

So einen Tag hat das politische Deutschland lange nicht mehr erlebt. Seit Jahren wird über das Ende der Ära Merkel diskutiert – nun scheint es greifbar. Überraschend hat Bundeskanzlerin Merkel heute ihren Verzicht auf den Parteivorsitz angekündigt – ein Schritt, den sie selbst immer wieder ausgeschlossen hatte, wie in den sozialen Medien sofort angemerkt wurde:

Für viele Twitter-Nutzer hat damit das Ende der Ära Merkel begonnen – schließlich erklärte Merkel zudem in einer Pressekonferenz, dass ihre Kanzlerschaft mit dieser Legislaturperiode zu Ende geht, sie damit maximal bis 2021 Kanzlerin bleiben werde und danach auch keine weiteren politischen Ämter bekleiden wolle. Merkels historische Erklärung, die bereits wie eine vorweggenommene Abschiedsrede klang, nötigte zahlreichen Twitter-Nutzern Respekt ab:

Damit ist das Rennen um die direkte Nachfolge zumindest für den Parteivorsitz unmittelbar entbrannt. Für ein Überraschung sorgte ein möglicher Nachfolgekandidat, den die Bild-Zeitung Minuten nach den Rückzugsplänen von Angela Merkel verkündete – den ehemaligen parteiinternen Rivalen Friedrich Merz, der zwischen 2000 und 2002 den Fraktionsvorsitzend der CDU innehatte.

Previously on the Walking Dead. #Merz pic.twitter.com/it5YRiFqfk

Reflexartig wurde an Merz im Social Web allerdings Kritik laut:

Friedrich Merz ist Aufsichtsrats­vorsitzender der Fondsgesellschaft BlackRock. Laut @handelsblatt beteiligte sich BlackRock an den Cum-Cum-Aktiendeals, mit denen der deutsche Steuerzahler systematisch in Milliardenhöhe ausgenommen wurde.

Fake-Accounts und vorhersehbare Wortspiele sorgten für den erwartbaren Netz-Spott:

Doch auch andere potenzielle Kandidaten brachten sich umgehend in Stellung. Zunächst die amtierende Generalsekretärin der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK):

Gerade gelandet. Ziemlich viel los in #Berlin. Vor allem bei der #CDU. AKK und Merz? Kein schlechter Schachzug von Merkel. Was macht die #SPD? Hier in Buenos Aires gehts um die Rolle von Städten in Krisenzeiten. Und um das Desaster in #Brasilien. #Bolsonaro

