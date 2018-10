Tabubruch: CDU-Politiker leakte während Hessen-Wahl vertrauliche Abstimmungs-Umfrage bei Facebook

Der gestrige Wahlabend in Hessen wurde mit Spannung erwartet – weil innerhalb kürzester Zeit ein Bundesland auch über die Regierungsarbeit in Berlin entschied. Nicht nur deshalb verfolgte auch Bundestagsmitglied Peter Beyer die Wahl und griff ihr sogar vorweg. Noch vor Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr veröffentlichte er erste Prognosen – ein Tabu in Medien und Politik.