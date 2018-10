Amazon-Absturz: Schon 200 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtet und im Börsenranking von Microsoft überholt

Auch Jeff Bezos muss mal einen Dämpfer verkraften. Aber gleich so einen? Um enorme 66 Milliarden Dollar wurde Amazons Börsenbewertung am Freitag rasiert – Bezos' Nettovermögen reduzierte sich mal eben um 14 Milliarden Dollar an nur einem Handelstag. Der Grund: Die Wall Street reagierte höchst verstimmt auf das neue Zahlenwerk des E-Commerce-Giganten, das ein Ende des beschleunigten Wachstums andeutet.

Von

Geht die meistbewunderte Wachstumsstory der Wall Street zu Ende? Das ist die Frage, die Amazon-Aktionäre seit Ende vergangener Woche umtreibt. Am Donnerstag hatte der 24 Jahre alte Internet-Pionier sein neuestes Zahlenwerk für das abgelaufene September-Quartal vorgelegt und sich dabei den Luxus erlaubt, die Analystenerwartungen gleich mehrfach zu unterbieten.

Die Umsätze legten im Dreimonatszeitraum von Anfang Juli bis Ende September zwar um 29 Prozent zu, konnten mit Erlösen von 56,6 Milliarden Dollar allerdings wie gewohnt die Erwartungen der Wall Street übertreffen, die noch bei 57,1 Milliarden Dollar gegen hatten.

Nur noch 10 Prozent Umsatzwachstum?

Schlimmer aber noch: Der von Jeff Bezos für das laufende vierte Quartal prognostizierte Umsatzausblick lag mit einer Spanne von 66,5 und 72,5 Milliarden Dollar deutlich unter den Konsensschätzungen der Wall Street von 73,8 Milliarden Dollar. Am unteren Ende der eigenen Schätzungen suggeriert Konzernchef Bezos damit einen Rückgang des Umsatzwachstums von 38 Prozent im Vorjahreszeitraum auf nur noch 10 Prozent im laufenden Quartal 2018.

Amazon’s guidance for the upcoming holiday quarter is for 10% to 20% net sales growth. Amazon grew net sales 38% during the 2017 holiday quarter. Interesting. — Neil Cybart (@neilcybart) 26. Oktober 2018

Anzeige

Für die Wall Street waren die Aussichten ein absolutes NoGo: Amazons Börsenerfolg beruht schließlich zum Großteil auf der anhaltenden Wachstumsdynamik für die Jeff Bezos lange Zeit den Profit geopfert hat. Entsprechend gnadenlos wurde die Amazon-Aktie am Freitag in Reaktion auf die Quartalsbilanz abverkauft und verlor an nur einem Handelstag 8 Prozent bzw. 66 Milliarden Dollar an Börsenwert.

Amazon Platz verliert Platz zwei im Börsenranking an Microsoft, Bezos 14 Milliarden Dollar an einem Handelstag

Für Amazon ist der Kurssturz der Höhepunkt eines Oktobers zum Vergessen. Im September noch durchbrach der E-Commerce-Pionier als erstes Internet-Unternehmen die magische Bewertungsmarke von einer Billion Dollar und schien auf dem besten Weg, um Apple als wertvollsten Konzern der Welt zu beerben.

Daraus scheint erst einmal nichts zu werden – im Gegenteil. Tatsächlich büßte Amazon nach Kursverlusten von 20 Prozent seit dem Allzeithoch bei über 2000 Dollar 200 Milliarden Dollar an Börsenwert ein. Die Folge: Statt Apple anzugreifen, musste Amazon im Börsenranking nun Microsoft vorbeilassen und ist seit Freitag nur noch der drittwertvollste Konzern der Welt.

Für Bezos hatte der Kurssturz durchaus empfindliche Folgen. Der reichste Mann der modernen Geschichte musste allein am Freitag einen Rückgang seines Vermögens um 14 Milliarden Dollar verkraften – der erste Platz bleibt dem 54-Jährigen indes vorerst sicher.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.