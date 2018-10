Snap-Quartalsbilanz: Snapchat verliert weitere zwei Millionen Nutzer, Aktie crasht auf neue Allzeittiefs bei 6 Dollar

Von

Großes Gruseln an der Wall Street: Alphabet hat bei V0rlage seiner Quartalszahlen enttäuscht, Amazon deutlich die Erwartungen verfehlt, doch den negativen Höhepunkt der bisherigen Berichtssaison setzte wieder einmal Snap mit seiner neusten Geschäftsbilanz für den Dreimonatszeitraum zwischen Anfang Juli und Ende September.

Wie der Stories-Erfinder in der aktuellen Verfassung jemals in die Nähe der Profitabilität kommen will, bleibt auch nach Vorlage der Bilanz für das dritte Geschäftsquartal ein Rätsel: Snap verliert nämlich weiterhin mehr Geld als es überhaupt erlöst.

Nettoverlust von weiteren 353 Millionen Dollar

Zumindest konnte CEO Evan Spiegel mit der jüngsten Konzernbilanz die bereits deutlich reduzierten Erwartungen der Wall Street überbieten. Während Analysten im dritten Quartal mit Umsätzen von 283 Millionen Dollar gerechnet hatten, konnte Snap tatsächlich Erlöse in Höhe von 298 Millionen Dollar ausweisen (+ 43 Prozent) und befindet sich damit auf Jahressicht auf Kurs der ersten Umsatzmilliarde.

Der Verlust je Aktie fiel mit 12 Cent zudem geringer aus als von Analysten prognostiziert (14 Cents je Anteilsschein). Unter dem Strich hat der Social Media-Pionier im letzten Quartal jedoch immer noch happige 325 Millionen Dollar netto verloren – eine Verringerung gegenüber dem Horrorverlust von 443 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.

Nutzerrückgang bei Snapchat hält an

Und nicht nur das: Der kritisch beäugte Nutzerrückgang, den die App mit dem Geister-Logo erstmals im vergangenen Quartal verkraften musste und von CEO Evan Spiegel seinerzeit auf das Redesign von Snapchat geschoben wurde, hielt auch in den vergangenen drei Monaten an.

Gegenüber dem Juni-Quartal verbuchte Snapchat im abgelaufenen Dreimonatszeitraum einen Rückgang der täglich aktiven Nutzer um weitere zwei Millionen auf 186 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete der Stories-App-Anbieter nur noch einen übersichtlichen Zuwachs von 5 Prozent täglichen aktiven Nutzern.

Auch nach den schweren Kursverlusten der vergangenen Wochen reagierten Anleger mit Kopfschütteln auf das höchst bedenkliche Zahlenwerk und schickten die Aktie nach Handelsschluss um weitere 10 Prozent auf ein neues Allzeittief bei nur noch 6,28 Dollar nach unten.

