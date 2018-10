Erster Gewinn seit zwei Jahren: Tesla verkündet Rekord-Quartal, Aktie reagiert mit Kurssprung

Tesla hat erstmals seit zwei Jahren in einem Quartal wieder Gewinne erzielt: 311,5 Millionen Dollar lag der US-Elektroauto-Pionier im dritten Abschnitt dieses Jahres im Plus. Das teilte das Unternehmen um Elon Musk am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Vor einem Jahr war noch ein Verlust von rund 619 Millionen Dollar angefallen.