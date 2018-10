Hallo Hauptstadt: Burda macht HuffPo in München dicht und plant Umzug nach Berlin

Seit Ende 2013 hat die HuffPo einen Ableger in Deutschland. Als Lizenznehmer baute Burda Forward, die Digitaltochter von Hubert Burda Media und Herausgeberin von Focus Online, dafür eine eigene Redaktion in München auf – deren Zeit nun abgelaufen ist. Wie der Konzern gegenüber MEEDIA bestätigt, steht mit dem Jahreswechsel ein Umzug an. Auch auf Wunsch des US-Partners soll die deutsche HuffPo zukünftig in Berlin residieren.