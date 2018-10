Goldene Kartoffel für Julian Reichelt: Bild-Chef erhält Negativ-Preis für “unterirdische” Migrations-Berichterstattung

Von

Der Preis soll an Medien und im Ausnahmefall auch an Journalisten verliehen werden, die “ein besonders verzerrtes Bild unseres Zusammenlebens zeichnen, indem sie Probleme und Konflikte grob überzeichnen, Vorurteile und Stereotype verfestigen und gegen journalistische Standards verstoßen”, so die Neuen Medienmacher auf ihrer Website. Die erste „Goldene Kartoffel“ wird im Rahmen der Bundeskonferenz der Neuen deutschen Medienmacher am 3. November 2018 in Berlin verliehen. Ob Reichelt den Preis persönlich entgegennehmen wird – unklar.

Der Verein begründet die Wahl Reichelts folgendermaßen: “Unter seiner Ägide steht das Blatt nun wieder konsequent für all das, wogegen sich die Neuen deutschen Medienmacher einmal gegründet haben: Bild steht für Unsachlichkeit, Vorurteile und Panikmache, wenn es um die Themen Integration, Migration und Asyl geht, für doppelte Standards in der Berichterstattung über Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und für einen stark ethnozentrischen Blick auf unsere Einwanderungsgesellschaft und deren Herausforderungen.” Außerdem werfen die Neuen deutschen Medienmacher Reichelt fehlende Sachlichkeit, Vorurteile, Panikmache und Doppel-Standards vor.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.