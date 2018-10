Ausverkauf der deutschen Medienaktien: ProSiebenSat.1, Axel Springer und Ströer stürzen auf Jahrestiefs

Es ist so weit: Seit Jahren warnen Marktexperten vor dem überfälligen Abschwung an den Kapitalmärkten, nun hat der Ausverkauf begonnen. Nachdem sich der deutsche Aktienmarkt seit Jahresbeginn im Schlingerkurs befand, brach der Leitindex Dax in den vergangenen Wochen förmlich weg und stürzte heute auf den tiefsten Stand seit Ende 2016. Mitten drin im Salami-Crash: Deutsche Medien- und Internetaktien. Axel Springer, ProSiebenSat.1 und Störer taumelten heute geschlossen auf neue Jahrestiefs.