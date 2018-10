“The Voice of Germany” überzeugt auch bei Sat.1 die Zuschauer – bleibt aber unter zwei Millionen

Nach einem starken Staffelstart am Donnerstag auf ProSieben konnte sich nun auch Sat.1 über den Quotenbringer "The Voice of Germany" freuen: Mit 1,98 Millionen der 14- bis 49-Jährigen sahen sogar etwas mehr Zuschauer in der werberelevanten Gruppe zu als zum Start. Der Marktanteil liegt mit 18,3 Prozent weit über dem Senderschnitt.