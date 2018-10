trending: “Klingelschild-Chaos”, Banksys Schredder, enttäuschte Grüne, zdf@bauhaus und “Fake News” in Brasilien

#trending // News & Themen Die beiden nachrichtlichen Top-Themen waren im deutschsprachigen Teil der sozialen Netzwerken am Donnerstag ein abgesagtes Konzert des ZDF mit der Band Feine Sahne Fischfilet und der Aufreger um die Datenschutzgrundverordnung und Klingelschilder an Häusern. Zu Feine Sahne Fischfilet komme ich gleich in der Rubrik Entertainment noch, an dieser Stelle geht es erstmal um die Klingelschilder. Die Story stammt ursprünglich aus Österreich. Dort hatte die Hausverwaltung Wiener Wohnen angekündigt, nach der Beschwerde eines Mieters sämtliche 220.000 Namensschilder von den Klingeln ihrer Wohnungen zu entfernen. Der Grund: die Datenschutz-Grundverordnung der EU. Bild brachte die Geschichte nun nach Deutschland und behauptete: “Datenschutz-Irrsinn! Deutschland droht ein Klingelschild-Chaos“. Mit 7.600 Facebook- und Twitter-Interaktionen gehörte der Artikel zu den fünf erfolgreichsten deutschen journalistischen Texten des Tages. RTL sammelte sogar noch ein paar mehr Reaktionen, Focus Online landete mit “DSGVO: Verband fordert Vermieter auf, Klingelschilder abzumontieren” ebenfalls in der Top Ten. Inzwischen stellte sich die ganze Sache aber als doch nicht so großer Aufreger heraus. Wie u.a. das Bildblog berichtet, hat der von Bild zitierte Verband Haus & Grund keine entsprechende Empfehlung an Immobilienbesitzer heraus gegeben. Und Experten legen dar, das die DSGVO keine Namen auf Klingelschilder verbietet – ebenso wie die EU-Kommission. In Österreich werden wohl dennoch die 220.000 Namen von den Schildern entfernt. Und das ist dann wirklich Irrsinn.