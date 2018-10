“Bares für Rares” erneut ein Prime-Time-Hit, Vox-Serie “The Good Doctor” verliert deutlich an Zuspruch

Der ZDF-Erfolg "Bares für Rares" hat am Mittwoch zum inzwischen sechsten Mal gezeigt, dass es auch genug Potenzial hat, um Erfolg in der Prime Time zu haben: Mit 5,21 Mio. Zuschauern und einem Marktanteil von 17,6% gewann die Show den Abend - und den gesamten Tag. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete ProSiebens "Grey's Anatomy" vor der Prime-Time-Konkurrenz, die Vox-Serie "The Good Doctor" konnte ihr Top-Niveau der Premiere nicht ganz halten.