#trending // Entertainment

“The Haunting of Hill House” ist der neueste Netflix-Hit. Die Grusel-Serie sorgt im Netz für viel Aufsehen, seit sie vor einigen Tagen online ging. Der Trailer wurde auf YouTube bereits mehr als 2 Mio. mal angeschaut und die Websites Unilad und Ladbible sammelten mit ihren ähnlichen Artikeln “Netflix’s New Horror Show Is So Scary It’s Making People Pass Out” und “People Are Being Sick From Watching ‘Haunted House On The Hill’” hunderttausende Likes und Shares. Zudem sammeln Twitterer all die Geister, die in der Serie im Hintergrund versteckt sind.