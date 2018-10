#trending // Social Media Ein kurioses Missgeschick geht aus Australien um die (Social Media-)Welt. Sie kennen das sicher: Ein Praktikant oder neuer Mitarbeiter verschickt aus Versehen eine Mail an den ganz großen Verteiler. Genau das ist nun in Canberra passiert. Ein neuer Mitarbeiter des US-Außenministeriums in Canberra verschickte eine Test-Mail an einen solchen großen Verteiler. Problem: Inhalt der Mail war eine Einladung zu einer “cat pajama-jam”-Party, bebildert mit einer Katze im Krümelmonster-Kostüm. Die US-Botschaft entschuldigte sich öffentlich: “Sorry to disappoint those of you who were hoping to attend this ‘cat pajama-jam’ party, but such an event falls well outside our area of expertise. It was a training error made by one of our new staff testing out our email newsletter platform.” The US embassy in Australia accidentally sent out a cat photo instead of a meeting invite. https://t.co/NOHLA8RbjJ pic.twitter.com/NfqebepiIE — Josh Taylor (@joshgnosis) October 15, 2018