“Politiker Undercover”: französische TV-Show mit verkleideten Volksvertretern kommt nach Deutschland

Zum Inhalt: Politiker werden maskiert, um unerkannt die Realität normaler Bürger kennenzulernen. Wie kann man als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern eine Wohnung finden? Oder wie hart ist die Arbeit als Pfleger in einem Krankenhaus? “Das Interesse der Sender ist groß, weil dieses Experiment gut in die Zeit passt und aufschlussreiche Erkenntnisse liefert”, sagte Link. “Viele Bürger haben den Eindruck, dass die Politiker den Kontakt zur Basis verloren haben.”

In Frankreich gewann etwa die Bürgermeisterin von Marseille laut Link ganz neue Eindrücke von den Lebensbedingungen ihrer Wählerschaft. Der Produzent sieht hier einen Trend: “Auch Quiz, Dokudrama oder serielle Fiktion kann man mit politischem Inhalten aufladen.” Beispiel: In der israelischen Comedy-Show “On the other Hand” treten gezielt konservative gegen linksliberale Komiker an.