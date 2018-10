“Let’s dance”-Profi-Tänzerin Oana Nechiti macht die neue “DSDS”-Jury komplett

Neben Ober-Juror Bohlen, Naidoo und Nechti sitzt noch der frühere “DSDS”-Sieger Pietro Lombardi in der Jury der 16. Staffel der Castingshow. Oana Nechiti: “Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe als Jurorin bei DSDS 2019 und meine wunderbaren Kollegen. Da die Jury mit den drei grandiosen Sängern schon perfekt aufgestellt ist, werde ich aus meinem Blickwinkel als Tänzerin die Kandidaten beurteilen. Denn nicht nur eine gute Stimme gehört zu einem Superstar, sondern auch Performance, Ausdruck, Emotion.”

Die Profitänzerin, Tanztrainerin und ausgebildete Choreographin wurde am 23. Februar 1988 in Temeswar (Rumänien) geboren und lebte dort bis 2011. Nechiti kann auf eine über 20-jährige Karriere als internationale Profitänzerin und Choreografin zurückblicken. Ihre Anfänge im Tanzsport machte sie bereits mit neun Jahren. Ihr Lebensgefährte, Erich Klann, ist selbst auch Profi-Tänzer bei “Let’s dance”. Das Paar betreibt gemeinsam eine Tanzschule in Paderborn.

