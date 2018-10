Bild leakt potenzielle RTL-Dschungel-Kandidaten: Ex-Pornostar Sibylle Rauch und “Bachelor in Paradise”-Typ

Die 58-jährige Sibylle Rauch wurde ursprünglich mit ihren Auftritten in in der Teenie-Komödienreihe “Eis am Stiel” bekannt. Später machte sie dann Karriere im Porno-Geschäft. Als weiteren potenziellen Dschungel-Insassen outet die Bild Domenico De Cicco, 35, Teilnehmer der RTL-Kuppelshow “Bachelor in Paradise”. Ein RTL-Sprecher verwies darauf, dass sich der Sender nicht an Spekulationen über die Teilnehmer beim nächsten Dschungelcamp beteilige.

Neu ist jedoch, dass RTL auf der Homepage des Senders dieses Jahr auch über die Gerüchte berichtet. In der Dschungelshow spielen voraussichtlich ab Januar mehrere mehr oder wenige prominente Zeitgenossen gegeneinander. Wer es am längsten im Urwald aushält und nicht vom Publikum abgewählt wird, darf sich “Dschungelkönig” nennen. Noch amtierende Dschungelkönigin ist Jenny Frankhauser, Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger.

Mit Material von dpa.