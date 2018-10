Facebook-Hack schlimmer als angenommen: Von 30 Millionen Nutzern Telefonnummern und Email-Adressen erbeutet

Von

Facebook gab gestern in einem neuen Blogbeitrag Details zur bislang größten Sicherheitslücke in der 14-jährigen Geschichte des sozialen Netzwerks bekannt. Zwar konnte Facebook verkünden, dass die Zahl der vom Hacker-Angriff betroffenen Nutzer mit 30 Millionen kleiner war als die ursprünglich geschätzten 50 Millionen Konten – gleichzeitig musste das weltgrößte Social Network jedoch eingestehen, dass die abgegriffenen Informationen noch umfangreicher waren als zunächst kommuniziert.

So erbeuteten Hacker bei 14 Millionen Nutzern neben dem Nutzernamen und dem Geschlecht hochsensible Informationen wie den Wohnort, den Beziehungsstatus, die Religionszugehörigkeit, aber auch technische Daten wie die zur Nutzung verwendeten Geräte, die Orte, an denen der Nutzer zuletzt markiert wurde oder die 15 letzten Suchabfragen.

— just a hackable animal like you are (@martingiesler) October 12, 2018

Bei weiteren 15 Millionen Nutzer wurde “lediglich” der Nutzername und Kontaktinformationen wie die Email oder die Telefonnummern erbeutet. Betroffene Nutzer werden in den nächsten Tagen benachrichtigt, teilte Facebook gestern mit.

Das Eingeständnis der enormen Sicherheitslücke hat Facebook in den vergangenen Wochen erneut schwer in Misskredit gebracht und die Debatte um die Sicherheit des Social Networks neu entfacht.

Investoren, Leitartikler und gemeine Nutzer reagieren nur noch mit Kopfschütteln auf das neuerliche Datendesaster des immer noch sechstwertvollsten Konzerns des Welt. “Wir haben die Verantwortung, Eure Informationen zu schützen. Wenn wir das nicht können, verdienen wir Euer Vertrauen nicht”, warb Konzernchef Zuckerberg noch im Frühjahr für neues Vertrauen für sein Unternehmen.

Gemessen am eigenen Anspruch ist Facebook damit krachend gescheitert, wie Marketing-Professor Scott Galloway erinnert. “Sie haben sie (die Informationen – A.d.R.) nicht geschützt, und sie verdienen es (das Vertrauen – A.d.R.) nicht”, twittert der Bestseller-Autor (“The Four”).

“We have a responsibility to protect your information,” Mark Zuckerberg said in March. “If we can’t, we don’t deserve it.”

They did’t, and they don’t. https://t.co/dRoXqnzJwM

— Scott Galloway (@profgalloway) October 12, 2018