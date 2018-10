“Babylon Berlin” büßt fast eine weitere Zuschauer-Million ein und verliert gegen “Lena Lorenz” vom ZDF

Die ARD-Serie "Babylon Berlin" hat mit den Folgen 7 und 8 weitere Zuschauer verloren: Jeweils 4,38 Mio. sahen die beiden Episoden am Donnerstagabend noch - gute, aber längst nicht mehr spektakuläre Marktanteile von 148% und 14,7%. Tagessieger war stattdessen der ZDF-Film "Lena Lorenz - Mutter für drei Tage" mit genau einer Million Zuschauer mehr, also 5,38 Mio. Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann "GZSZ" den Tag, "Harry Potter" die Prime Time.

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Donnerstag wissen müssen:

1. “Babylon Berlin” verliert weitere 890.000 Zuschauer

4,38 Mio. Serien-Fans sind also noch übrig geblieben, die die Folgen 7 und 8 von “Babylon Berlin” am Donnerstagabend im linearen Fernsehen geschaut haben. Die Marktanteile lagen noch bei 14,8% und 14,7%. Zum Vergleich: Vor einer Woche kamen die Folgen 4 bis 6 noch auf 5,27 Mio. Seher und 18,2%, den Serien-Auftakt mit den Folgen 1 bis 3 schalteten noch 7,83 Mio. (24,5%) ein. Damit hat sich das Publikum innerhalb von zehn Tagen ziemlich genau halbiert. Nicht schön. Die ARD verweist auf Mediatheken-Rekorde, doch die können ein solch großes Minus im linearen Fernsehen nicht ausgleichen. Wohlgemerkt: Ein Flop ist “Babylon Berlin” damit noch lange nicht, doch ein Mega-Hit eben auch nicht mehr.

2. “Lena Lorenz” gewinnt den Tag, auch “Tagesschau” und “heute journal” vor “Babylon Berlin”

Die Nummer 1 des deutschen Fernsehens hieß angesichts der “Babylon Berlin”-Verluste nun “Lena Lorenz”. Der Film “Mutter für drei Tage” bescherte der Reihe 5,38 Mio. Zuschauer. Der Marktanteil von 18,2% ist sogar ein neuer Rekord für “Lena Lorenz”: In den bisherigen zweieinhalb Jahren gab es nie einen noch besseren Marktanteil. Silber und Bronze gingen am Donnerstag an die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten und das “heute journal” des ZDF – mit 5,06 Mio. und 17,8%, sowie 4,40 Mio. und 16,7%. Auf 4 und 5 folgen dann die beiden “Babylon Berlin”-Folgen. Stärkstes Programm der Privatsender war am Donnerstag “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” mit 3,10 Mio. und 11,5%, in der Prime Time lag “Alarm für Cobra 11” mit 2,24 Mio. und 7,6% vorn.

3. “Harry Potter” beschert Vox den Prime-Time-Sieg im jungen Publikum

Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” mit 1,59 Mio. Zuschauern und 20,4% den Tag. In der Prime Time lag jedoch nicht RTL, sondern Vox vorn: 1,15 Mio. 14- bis 49-Jährige entschieden sich für die wiederholte Wiederholung von “Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2” – ein grandioser Marktanteil von 13,2%. “96 Hours – Taken 2” erreichte im Anschluss ab 22.50 Uhr noch 450.000 junge Seher und 9,8%. RTL II blieb mit dem “Frauentausch” unterdessen bei 5,1% hängen, “Einfach hairlich” war mit 6,4% erfolgreicher. Bei kabel eins versagte “Urlaub für Anfänger” erneut – diesmal mit nur 3,7%.

4. Blasse Prime-Time-Zahlen für RTL, ProSieben und Sat.1

Gegen “Harry Potter” konnten die drei eigentlich großen Privatsender am Donnerstagabend nichts ausrichten. RTLs “Alarm für Cobra 11” war sogar das einzige Prime-Time-Programm des Trios, das zumindest die 10%-Marke durchbrach, allerdings auch nur um 20.15 Uhr. Die neue Folge fand 1,08 Mio. 14- bis 49-jährige Interessenten – ein enttäuschender Marktanteil von 11,7%. Zumindest lag sie damit knapp vor “Babylon Berlin”, das noch bei 960.000 (10,5%) und 1,03 Mio. jungen Menschen (10,8%) flimmerte. ProSieben landete mit “Big Countdown” bei 780.000 und 9,5%, Sat.1 mit “Criminal Minds”, und “Instinct” bei 840.000 und 730.000, sowie 9,1% und 8,0%.

