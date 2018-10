Grandioser Start für die Vox-Serie “The Good Doctor”, “Aktenzeichen XY” siegt souverän mit dem “Wo ist mein Kind?”-Special

Bei Vox dürften am Donnerstagmorgen die Sektkorken knallen: Mit der US-Serie "The Good Doctor" hat man offenbar einen neuen Megahit im Programm - zumindest vorerst. Die beiden ersten Episoden erzielten am Mittwochabend Marktanteile von 11,4% und 13,6% im jungen Publikum, die 21.05-Folge war die Nummer 1 der Prime Time und sprang sogar im Gesamtpublikum in die Top Ten. Tages- und Prime-Time-Sieger dort: "Aktenzeichen XY".