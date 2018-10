Die 20 erfolgreichsten deutschen Medienmarken auf Instagram: kicker bleibt vorn, fast alle mit massivem Plus

Der kicker ist weiterhin das deutsche Medium mit dem größten Instagram-Erfolg. Sagenhafte 5,65 Mio. Likes und Kommentare sammelte das Sportmagazin in den jüngsten 30 Tagen mit seinen Posts ein. Direkt dahinter folgen Sky Sport und Promiflash. Fast die komplette Top 20 hat in den vergangenen Monaten Interaktionen hinzu gewonnen, zehn der 20 Marken haben die Zahl der Likes und Kommentare sogar mehr als verdoppelt.

Von

Der Siegeszug von Instagram hält auch in Deutschland ungebremst an. Und Medien profitieren davon. Hat Facebook mit seinen Algorithmus-Änderungen dafür gesorgt, dass die Zahl der Likes, Shares und Kommentare für Posts traditioneller Medienmarken rückläufig ist, zeigen die Pfeile bei Instagram massiv nach oben.

Im März blickte MEEDIA zuletzt auf die erfolgreichsten Instagram-Medienmarken. Damals erreichte die Top 3 schon siebenstellige Interaktionsraten innerhalb von 30 Tagen. Sieben Monate später knacken im entsprechenden 30-Tage-Zeitraum nun schon sieben deutsche Medien die Mio.-Marke bei den Likes und Kommentaren.

Ganz vorn bleibt der kicker: Mit seinen 15 bis 16 Posts pro Tag kam das Sportmagazin in den jüngsten 30 Tagen laut Crowdtangle – die Rohdaten-Quelle für das von uns recherchierte Ranking – auf 5,65 Mio. Interaktionen. Stories sind hier wie bei allen anderen Kontrahenten nicht mitgerechnet, da sie nicht like- und kommentierbar sind. Es geht also um die traditionellen Instagram-Posts – Fotos und Videos. Dem kicker sehr nahe gekommen ist diesmal Sky Sport – mit 5,32 Mio. Auch das Boulevard-Magazin Promiflash ist mit 4,45 Mio. Interaktionen extrem erfolgreich.

Extreme Zuwachsraten gegenüber dem März verzeichnen auch Spox, Sport1, die Tagesschau, Der Postillon, Netflix, Bild, 1Live, die Sport Bild und die Welt – alle steigerten sich um mehr als das Doppelte, die Sport Bild sogar um 4.700%! Nach unten ging es nur für drei Medienmarken: die Bravo, die RTL-II-Soap “Berlin – Tag & Nacht” und das Borussia-Dortmund-Account der Ruhr Nachrichten. In die Wertung kamen übrigens nur Medienmarken im engeren Sinne, also keine Einzelpersonen, Accounts, die mehr oder weniger sinnige Sprüche, Zitate, etc. posten, Unternehmen, Konsummarken, usw.

Instagram: Top 20 deutsche Medienmarken nach Interaktionen / 30 Tage

Medienmarke Instagram-Profil-Name Interaktionen in Mio* vs. März / absolut vs. März / in Prozent 1 kicker kicker 5,65 1,02 22,0% 2 Sky Sport DE skysportde 5,32 2,30 76,2% 3 Promiflash promiflash 4,45 2,23 100,5% 4 ZDF heute-show heuteshow 1,75 0,78 80,4% 5 Spox.com spox.com 1,68 1,57 1427,3% 6 Sport1 sport1news 1,59 0,98 160,7% 7 tagesschau tagesschau 1,25 1,00 400,0% 8 Der Postillon realpostillon 0,95 0,83 691,7% 9 Netflix DE netflixde 0,80 0,65 433,3% 10 ARD Sportschau sportschau 0,57 0,27 90,0% 11 Bild bild 0,57 0,44 338,5% 12 1Live 1live 0,49 0,29 145,0% 13 Sport Bild sport_bild 0,48 0,47 4700,0% 14 Welt welt 0,43 0,29 207,1% 15 Süddutsche Zeitung Magazin szmagazin 0,42 0,10 31,3% 16 Bravo bravomagazin 0,41 -0,12 -22,6% 17 Berlin - Tag & Nacht berlintagundnacht 0,38 -0,13 -25,5% 18 GZSZ gzsz 0,31 0,10 47,6% 19 Ruhr Nachrichten - BVB rnbvb 0,23 -0,09 -28,1% 20 extra3 extra3 0,23 0,08 53,3%

*Likes und Kommentare in den jüngsten 30 Tagen / Stand: 11. Oktober 2018, 11 Uhr - Daten-Quelle: Crowdtangle / Tabelle: MEEDIA

Vor allem Sportmedien gelingt es also, große Erfolge auf Instagram zu erreichen. Kein Wunder, lockt das Netzwerk doch mit Fußballstars ohnehin schon viele Fans an. Dennoch machen insbesondere der kicker und Sky Sport sehr viel richtig bei Instagram, verbreiten journalistische Inhalte nahezu perfekt für Instagram optimiert. Mit Spox, Sport1 und der Sportschau finden sich zudem drei weitere Sportmedien innerhalb der Top Ten.

Die zehn nach Likes und Kommentaren erfolgreichsten Einzel-Posts des 30-Tage-Zeitraums waren nach MEEDIA-Recherchen und Crowdtangle-Daten folgende:

Platz 10:

Platz 9:

Platz 8:

Platz 7:

Anzeige

Platz 6:

Platz 5:

Platz 4:

Platz 3:

Platz 2:

Platz 1:

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.