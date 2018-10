#trending // Entertainment Superhelden sind Social-Media-Helden. Es gibt fast keine Inhalte im Unterhaltungssektor, über die so zuverlässig diskutiert und gejubelt wird wie Trailer, Fotos und News zu neuen Superhelden-Filmen und -Serien. Neuestes Beispiel: Batwoman. Die Heldin wird im Dezember in der TV-Serie “Arrow” auftauchen, der Sender The CW plant zudem offenbar schon eine eigene “Batwoman”-Serie. Das erste Foto der Schauspielerin Ruby Rose in ihrer neuen Rolle war ein großer Hit in den sozialen Netzwerken mit zigtausenden Likes für zahlreiche Posts bei Facebook, Twitter und Instagram. Batwoman is ready for her #DCTV debut!! Get your first look at Kate Kane ahead of the Arrowverse crossover event this December: https://t.co/pPJ8ZvO1GJ #Elseworlds pic.twitter.com/Egw7P0zfvZ — DC (@DCComics) October 9, 2018