“Die Höhle der Löwen” dominiert bei 14-49, “Die Heiland” endet mit 4-Wochen-Hoch, Katastrophen-Abend für Sat.1

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Dienstag wissen müssen:

1. “In aller Freundschaft” holt den üblichen Tagessieg, “Die Heiland” geht stark zu Ende

4,80 Mio. Menschen schalteten um 21.05 Uhr den ARD-Hit “In aller Freundschaft” ein, bescherten ihm damit den Tagessieg und einen Marktanteil von 16,4%. Hinter der ZDF-Vorabendserie “Die Rosenheim-Cops” (4,54 Mio. / 17,2%) folgt in den Tages-Charts die Serie “Die Heiland”, die vor “In aller Freundschaft” um 20.15 Uhr bereits 4,44 Mio. Leute lockte und damit 15,0% erreichte. Das war der beste “Heiland”-Marktanteil seit vier Wochen und sogar die beste Zuschauerzahl seit fünf Wochen. Nur Folge 1 der 6-Episoden-Staffel erreichte mit 4,72 Mio. noch mehr Menschen. Mit Marktanteilen von 13,6% bis 16,6% kann “Die Heiland” wohl als Erfolg verbucht werden und dürfte in eine weitere Staffel gehen.

2. Jahresbestwerte für “Deutschlands große Clans” im ZDF

Die Konkurrenz konnte nicht mit den ARD-Serien mithalten. Das ZDF kann dennoch halbwegs zufrieden sein. Zwar landete “Deutschlands große Clans: Die Bahlsen-Story” dort mit 2,92 Mio. Neugierigen bei nur 9,8%, doch das ist für die Reihe der beste Marktanteil seit rund einem Jahr. Die beiden Folgen aus 2018, Lidl und Adidas, sowie die beiden letzten aus 2017, Volkswagen uns Persil, holten keine 9,8%. “Frontal 21” sahen danach noch 2,40 Mio. (8,2%), das “heute journal” dann mit 3,46 Mio. (13,0%) deutlich mehr. Stärkstes Programm der Privaten war am Dienstag “RTL aktuell” mit 3,23 Mio. Zuschauern (10,9%), in der Prime Time lag “Die Höhle der Löwen” mit 2,89 Mio. (10,5%) vorn.

3. “Die Höhle der Löwen” besiegt bei 14-49 erneut alle anderen

Im jungen Publikum gewann die Vox-Show “Die Höhle der Löwen” erneut den Tag. 1,63 Mio. 14- bis 49-Jährige sahen diesmal zu – gewohnt starke 18,8%. “Das Vorstellungsgespräch” fiel im Anschluss um 22.50 Uhr mit 540.000 zwar auf 10,6%, blieb damit aber ebenfalls noch klar über dem Sender-Normalniveau. RTL II sprang mit “Armes Deutschland – Deine Kinder” und “Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?” auf Zahlen von 670.000 und 7,5%, sowie 590.000 und 8,8%. Auch “The Walking Dead” landete um 23.15 Uhr noch über dem RTL-II-Soll – mit 270.000 und 7,1%. Zufrieden kann auch kabel eins sein: mit 550.000 und 6,5% für “Die letzte Festung”, sowie 330.000 und 8,8% für “Der Anschlag”.

4. Katastrophen-Abend für Sat.1 – nur 3,5% für die “akte 20.18”

Stundenlang mies lief es am Dienstagabend für Sat.1: Zwischen 18 Uhr und 3 Uhr nachts kam keine Sendung auf Marktanteile von mehr als 7,2%, also nichtmal in die Nähe des 12-Monats-Durchschnitts von 8,2%. In der Prime Time blieb “Irre sind männlich” mit ganzen 460.000 14- bis 49-Jährigen bei 5,2% hängen, die “akte 20.18” stürzte danach mit 240.000 auf ganze 3,5%. RTL erreichte mit drei Wiederholungen aus “Der Lehrer” unterdessen 11,2% bis 12,9%, ProSieben kam mit einer neuen “Simpsons”-Folge um 20.15 Uhr auf blasse 8,5%, mit drei Wiederholungen danach auf ebenfalls blasse 7,3% bis 8,5%.

