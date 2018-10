#trending // Politik

Eine kleine Empörungswelle gab es in den vergangenen Tagen für Monika Düker, Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Die Politikerin hatte im Hinblick auf die Demonstrationen am Hambacher Forst ein Plakat mit der Aufschrift “Ob Nazis oder Kohle – Braun ist immer scheiße!” getwittert und dazu kommentiert: “Bunt und kreativ wird es heute”. Folge waren rund hunderte meist empörte Antworten wie “Ernsthaft ? Seit wann ist es kreativ Kohle und Nazis zu vergleichen. Im dritten Reich sind Millionen Menschen umgebracht und Leid über einen ganzen Kontinent gebracht worden. Was ist daran kreativ ? Einfach nur peinlich” von Marcel Hafke, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der NRW-FDP oder “bei allem Verständnis für die nachvollziehbare Freude: Dieses Plakat ist wohl ein Griff in die Selbige” von Ulla Thönissen, Fraktions-Chefin der CDU.

Am Montagnachmittag sah Monika Düker nun offenbar ein, dass ihr Tweet nicht wirklich “bunt und kreativ” war und ruderte zurück. Auf Ihrer Website schrieb sie in einer “persönlichen Erklärung“: “Bei der Anti-Kohle-Demo am 6. Oktober am Hambacher Wald habe ich ein Transparent abfotografiert und über Twitter verbreitet, dessen Aussagen geeignet sind, Mitarbeiter in der Braunkohleförderung zu diffamieren und sie in ihren Gefühlen zu verletzen. Dass das so wahrgenommen werden konnte, habe ich in diesem Moment nicht erkannt. Dafür entschuldige ich mich, insbesondere bei allen Beschäftigten im Rheinischen Revier und in der Lausitz. Es war ein großer Fehler, diesen Tweet so abzusetzen.” Mit der Entschuldigung erntete sie nun keine Empörung mehr, sondern viel Respekt – u.a. von Christian Lindner, der twitterte: “Das ist eine gute Geste. Verdient Respekt.”