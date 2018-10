Sicherheitslücke bei Google+ besiegelt Ende des Geisterstadt-Social-Networks

Von

Google erlebt sein Cambridge Analytica im Miniaturformat: 500.000 Nutzerkonten bei Google sind zwischen 2015 und 2018 von einer Sicherheitslücke betroffen gewesen, wie das Wall Street Journal gestern in einem explosiven Bericht enthüllte.

Entwickler von mindestens 438 Apps erhielten demnach bei 497.000 Nutzern Zugriff auf Informationen wie die Email-Adresse, das Geschlecht, das Alter, den Wohnort und den Job. Wie das WSJ berichtet, hat Google das Datenleck im März diesen Jahres entdeckt, die betroffenen Nutzer aber nicht informiert. Mehr noch: Der Suchgigant hat versucht, den Vorfall unbedingt unter Verschluss zu halten, um nicht in den Sog von Facebooks Datenskandal um Cambridge Analytica zu geraten.

Die Konsequenzen aus dem Fauxpas, der durch den WSJ-Bericht nun doch publik geworden ist, zieht Google nun doch: Google+ wird Ende August nächsten Jahres für Privatanwender geschlossen, wie Google in einem Blogpost mitteilte. Lediglich Unternehmen können die Funktionen von Google+ noch für Intranet-Lösungen verwenden.

Das Aus von Google+ ist indes keine Überraschung. Im Juli 2011 hatte Google als Konkurrenz zu Facebook sein eigenes soziales Netzwerk gelauncht, das minimalistischer und gleichzeitig offener daherkam: Nutzer konnten sich folgen, ohne auf eine Freundschaftsbestätigung warten zu müssen.

Schnell jedoch wurde klar: Google+ hatte keine Chance gegen Facebook – und verkam schnell zur virtuellen Geisterstadt. Dass Googles soziales Neztzwerk dennoch seine Fans hatte, wurde in der kollektiven Trauerbewältigung nach dem verkündeten Aus in zahlreichen Tweets deutlich.

