“Scary time for men”: Sängerin bekämpft Trumps Populismus mit Poulismus

Donald Trump kennt in Sachen Populismus offenbar keine Grenzen. Im Zuge des turbulenten Bestätigungsprozesses von Brett Kavanaugh am Surpreme Court hatte der US-Präsident geäußert, dass es eine “gruselige Zeit für junge Männer” sei. Ihnen drohe Verurteilung, ohne sich einer Sache schuldig gemacht zu haben, sagte Trump. Kavanaugh wurde im Rahmen seiner Nominierung sexueller Gewaltstraftaten beschuldigt. In dieser Woche wurde er vereidigt. Trumps Äußerung war ein Angriff auf die Metoo-Bewegung, in der sich Frauen verbal zur Wehr setzen.

Die Sängerin Lynzy Lab hat einen eigenen Weg gefunden, dem Präsidenten etwas entgegenzusetzen. Bei YouTube hat die Amerikanerin den Song “A Scary Time” veröffentlicht, eine Art Parodie-Song, der die Aussage Trumps aufspießt. Mit ihrem Lied will sie offenbar deutlich machen, dass Frauen von drohenden Gewalttaten durchaus eher betroffen sind als Männer. Dabei greift sie jene Mittel auf, die der US-Präsident selbst sehr gerne nutzt: Zuspitzung und Übertreibung.

In den Strophen singt Lab davon, sich nachts nur noch telefonierend ans Auto zu trauen, zuhause die Fenster geschlossen halten zu müssen, nach sieben Uhr abends keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen und in Clubs nicht mehr einfach nur tanzen zu können. Im Refrain heißt es dann unter anderem:

“Ja, es ist ganz sicher eine gruselige Zeit für Kerle.

Nicht mit einer Frau sprechen oder ihr in die Augen schauen zu können,

unsicher darüber, ob es Vergewaltigung oder einfach Nettigkeit ist.

Lästig, zwei mal nachdenken zu müssen”

Ihren Song beendet Lab mit einem Aufruf zur Wahl am 6. November. Dann stehen in den USA Midterm Elections an, bei denen unter anderem das Repräsentantenhaus neu zusammengesetzt wird. Lab singt:

“Es ist sicher keine gruselige Zeit für Männer.

Sie hatten immer die Oberhand, sie hatten immer eine Wahl.

Für Frauen ist es an der Zeit, aufzustehen

Sprecht mit einer Stimme

Der Tag der Wahl ist der 6. November, also geht raus und macht auf euch aufmerksam”

Mit etwas mehr als 120.000 Klicks seit Veröffentlichung vor zwei Tagen ist das Video längst noch kein Viralhit, könnte durch die Unterstützung durch Medienberichte (u.a. berichteten bereits Time.com oder Now This über die Sängerin) bald aber einer werden.

