IVW-Monat September: ebay Kleinanzeigen baut Vorsprung aus, kicker überholt Focus, Wetterberichte sind out

Der Herbstbeginn bringt der deutschen Online-Branche einige vorhersehbare Entwicklungen: Wetter-Angebote verlieren ein Drittel ihres Traffics, Fußball-Apps gewinnen stark hinzu und das herbstliche Ausmisten bringt ebay Kleinanzeigen Rekorde. Ebenfalls deutlich im Plus: TV-Programmmagazine und RTLs TV Now.

Auf 468,6 Mio. Visits brachte es ebay Kleinanzeigen im September innerhalb Deutschlands – ein Plus von 3,4% und ein neues Jahres-Hoch für den Marktplatz. Auf den Rängen 2 bis 5 finden sich hingegen Verlierer: Bild, T-Online und Spiegel Online verloren allerdings weniger als 3%, gewannen also auf den Tag umgerechnet gegenüber dem um einen Tag längeren August sogar hinzu.

Deutliche 34,5% im Minus liegt WetterOnline, bewegt sich damit aber auf dem Niveau der Wetter-Branche. So ging es auch für wetter.com auf Platz 8 und Wetter.de auf 30 um ähnliche 33,8% bzw. 33,9% nach unten. Der Grund wie immer im Herbst: Ist der Sommer vorbei, interessieren sich die Leute nicht mehr so sehr für Wetterberichte.

Großer Gewinner des Monats ist innerhalb der Top Ten der kicker, der sich wegen seiner Apps um 16,4 Mio. Inlands-Visits bzw. 12,4% steigerte. Die Fußball-Saisons sind im September so richtig in Fahrt gekommen, das Plus ist eine logische Folge. ebay Kleinanzeigen und der kicker sind dann aber schon die beiden einzigen Visits-Gewinner innerhalb der Top Ten. Auf den Rängen 11 bis 25 gewann TV Spielfilm noch deutlich hinzu – starke 8,9%. Die tz aus München liegt sogar 46,5% über dem Vormonat – wegen massiv angestiegener Visits für die mobile Website in der IVW-Kategorie “Entertainment / Boulevard / Stars / Film / Musik”. Mehr zu den Entwicklungen im News-Marke lesen Sie in unserer gesonderten Analyse.

IVW September 2018: Top 50 Angebote (Online+Mobile) Visits gesamt Visits Inland September vs. August 1 ebay Kleinanzeigen 496.265.658 468.557.388 15.500.649 3,4% 2 Bild.de 365.041.929 324.803.587 -7.757.987 -2,3% 3 T-Online Contentangebot 334.806.697 319.115.680 -8.383.924 -2,6% 4 Spiegel Online 236.753.921 199.790.744 -3.229.641 -1,6% 5 WetterOnline 295.373.609 189.294.292 -99.597.704 -34,5% 6 kicker online 161.704.824 148.520.540 16.427.347 12,4% 7 Focus Online 154.817.093 138.560.001 -3.246.386 -2,3% 8 wetter.com 150.361.015 132.493.078 -67.601.721 -33,8% 9 n-tv.de 128.052.178 114.919.512 -1.988.777 -1,7% 10 eBay – Der weltweite Online-Marktplatz 132.038.955 113.809.132 -200.036 -0,2% 11 upday 541.658.478 103.510.603 -7.987.853 -7,2% 12 Welt 116.328.145 102.029.576 5.336.903 5,5% 13 mobile.de Der Automarkt 133.898.128 88.513.746 -581.637 -0,7% 14 ImmobilienScout24 77.696.635 72.087.753 -2.207.825 -3,0% 15 Chefkoch.de 77.777.796 69.881.049 2.076.129 3,1% 16 Sport1 74.923.214 67.107.957 -945.912 -1,4% 17 Zeit Online 63.714.083 53.521.528 270.565 0,5% 18 twitch.tv 403.283.094 50.311.649 406.902 0,8% 19 TV Spielfilm.de 51.909.780 48.436.115 3.978.709 8,9% 20 Chip Online 55.913.053 48.215.070 1.274.309 2,7% 21 Süddeutsche.de 55.933.662 47.283.602 -2.740.398 -5,5% 22 stern.de 51.432.116 44.146.494 -928.721 -2,1% 23 FAZ.net 52.560.439 42.814.530 -3.631.813 -7,8% 24 gutefrage.net 45.980.382 39.551.595 -1.943.709 -4,7% 25 tz 41.833.739 38.883.464 12.343.792 46,5% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

In der zweiten Hälfte der Top 50 findet sich ein weiterer jahreszeitbedingter großer Verlierer: Transfermarkt.de büßt zum Start der Fußball-Saisons und damit zum Ende der Transferperiode grundsätzlich viele Visits ein. Diesmal sind es 38,7%. Das 46,4%-Minus von Xing hat hingegen technische Gründe. Es wurden nämlich im September nur die mobilen Zahlen ausgewiesen, nicht die der herkömmlichen Website. Die IVW teilt dazu mit: “Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer fehlerhaften Kategorienzuordnung.” Auf der anderen Seite gibt es hier drei große prozentuale Aufsteiger: Giga.de gewann 20,7% hinzu, RTLs Video-Plattform TV Now 22,8% und die App TorAlarm 32,5%.

IVW September 2018: Top 50 Angebote (Online+Mobile) Visits gesamt Visits Inland September vs. August 26 Funke Medien NRW 40.754.012 38.306.931 -2.069.893 -5,1% 27 Merkur.de 38.056.812 35.475.241 -638.196 -1,8% 28 autobild.de 39.651.572 35.061.929 133.980 0,4% 29 freenet.de 35.132.847 33.375.582 -970.721 -2,8% 30 Wetter.de 34.382.612 32.059.306 -16.440.767 -33,9% 31 AutoScout24 60.719.444 30.856.960 447.524 1,5% 32 Computerbild.de 34.992.607 30.753.015 -909.628 -2,9% 33 Express Online 30.313.932 28.098.331 -2.960.268 -9,5% 34 Bunte.de 32.373.317 28.051.891 -1.979.600 -6,6% 35 heise online 29.729.916 25.470.763 -138.398 -0,5% 36 RND 26.302.302 24.495.340 -3.551.649 -12,7% 37 RTL.de 26.667.277 23.881.926 -1.544.248 -6,1% 38 GIGA.de 27.310.010 23.700.058 4.069.909 20,7% 39 Shazam App 24.186.983 23.311.992 -741.497 -3,1% 40 Transfermarkt.de – Das Fußballportal 45.684.898 23.211.687 -14.678.758 -38,7% 41 Xing 26.811.283 23.202.648 -20.089.283 -46,4% 42 RP Online 24.343.345 22.272.750 1.487.650 7,2% 43 Wunderweib 24.293.936 21.301.579 -1.452.356 -6,4% 44 finanzen.net – Das Finanzportal 25.539.813 20.846.434 -3.425.308 -14,1% 45 auto motor und sport 23.184.416 20.582.331 -617.693 -2,9% 46 TV Now 23.271.537 20.177.934 3.739.761 22,8% 47 TorAlarm Fußball Live 23.801.536 19.928.852 4.891.046 32,5% 48 GameStar 21.836.693 19.190.118 1.134.534 6,3% 49 Gala.de 23.210.340 18.504.151 -935.483 -4,8% 50 Das Telefonbuch 19.518.947 18.319.875 -1.325.133 -6,7% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Im reinen mobilen Ranking fiel WetterOnline durch das dicke 34,6%-Minus von Platz 2 auf 4 zurück, musste Bild und T-Online wieder den Vortritt lassen. ebay Kleinanzeigen bleibt hier souverän vorn. Gewinne strichen vor allem der kicker, die Welt und die tz ein, deutliche Verluste verzeichnet neben WetterOnline in der Top 20 auch noch wetter.com.

IVW September 2018: Top 20 Angebote (nur Mobile) Visits gesamt Visits Inland September vs. August 1 ebay Kleinanzeigen 406.102.574 390.246.478 15.663.493 4,2% 2 Bild.de 244.853.033 220.411.677 -2.416.528 -1,1% 3 T-Online Contentangebot 180.872.227 171.848.122 -5.802.342 -3,3% 4 WetterOnline 249.834.754 151.689.141 -80.223.701 -34,6% 5 Spiegel Online 156.315.893 133.954.063 -641.069 -0,5% 6 kicker online 141.432.314 130.951.174 17.157.543 15,1% 7 upday 541.658.478 103.510.603 -7.987.853 -7,2% 8 Focus Online 109.369.946 99.168.908 -1.118.072 -1,1% 9 n-tv.de 98.882.754 89.601.345 -90.222 -0,1% 10 wetter.com 91.136.555 84.736.757 -41.193.577 -32,7% 11 Welt 73.599.094 65.454.754 6.496.297 11,0% 12 Sport1 63.643.330 57.414.029 -206.795 -0,4% 13 mobile.de Der Automarkt 74.755.274 55.758.822 318.082 0,6% 14 ImmobilienScout24 55.641.692 52.942.742 -629.565 -1,2% 15 Chefkoch.de 56.269.027 51.175.555 1.955.148 4,0% 16 TV Spielfilm.de 44.072.813 41.431.310 3.561.748 9,4% 17 tz 34.910.604 32.705.534 11.717.926 55,8% 18 Zeit Online 37.061.144 31.478.413 1.397.013 4,6% 19 stern.de 35.342.054 30.951.650 -356.480 -1,1% 20 Süddeutsche.de 33.607.266 29.063.471 -1.693.767 -5,5% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

In der Top 20 der herkömmlichen Websites für stationäre Rechner gibt es auf den ersten fünf Plätzen leichte Verluste für T-Online, ebay, Bild, ebay Kleinanzeigen und Spiegel Online, Dahinter wird es für wetter.com, WetterOnline und Wetter.de deutlich. Größter prozentualer Gewinner ist hier zum Start der TV-Saison mit “Supertalent” & Co. RTLs TV Now.

IVW September 2018: Top 20 Angebote (nur Online) Visits gesamt Visits Inland September vs. August 1 T-Online Contentangebot 153.934.470 147.267.558 -2.581.582 -1,7% 2 eBay – Der weltweite Online-Marktplatz 132.038.955 113.809.132 -200.036 -0,2% 3 Bild.de 120.188.896 104.391.910 -5.341.459 -4,9% 4 ebay Kleinanzeigen 90.163.084 78.310.910 -162.844 -0,2% 5 Spiegel Online 80.438.028 65.836.681 -2.588.572 -3,8% 6 wetter.com 59.224.460 47.756.321 -26.408.144 -35,6% 7 Focus Online 45.441.218 39.387.167 -2.127.975 -5,1% 8 WetterOnline 45.538.855 37.605.151 -19.374.003 -34,0% 9 Welt 42.729.051 36.574.822 -1.159.394 -3,1% 10 mobile.de Der Automarkt 59.142.854 32.754.924 -899.719 -2,7% 11 twitch.tv 32.268.936 28.820.913 -55.763 -0,2% 12 Chip Online 30.083.267 25.418.389 352.434 1,4% 13 n-tv.de 29.169.424 25.318.167 -1.898.555 -7,0% 14 Wetter.de 26.048.792 24.164.114 -13.345.831 -35,6% 15 Computerbild.de 26.868.220 23.771.247 -1.328.074 -5,3% 16 RTL.de 26.473.843 23.722.338 -1.503.581 -6,0% 17 Zeit Online 26.652.939 22.043.115 -1.126.448 -4,9% 18 TV Now 23.271.537 20.177.934 3.739.761 22,8% 19 GameStar 21.836.693 19.190.118 1.134.534 6,3% 20 ImmobilienScout24 22.054.943 19.145.011 -1.578.260 -7,6% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Zu guter Letzt noch die Top-5-Tabellen der größten Gewinner…

IVW September 2018: Top 5 Gewinner Visits gesamt Visits Inland September vs. August Gesamt (Online+Mobile) 1 kicker online 161.704.824 148.520.540 16.427.347 12,4% 2 ebay Kleinanzeigen 496.265.658 468.557.388 15.500.649 3,4% 3 tz 41.833.739 38.883.464 12.343.792 46,5% 4 Welt 116.328.145 102.029.576 5.336.903 5,5% 5 TorAlarm Fußball Live 23.801.536 19.928.852 4.891.046 32,5% nur Online 1 TV Now 23.271.537 20.177.934 3.739.761 22,8% 2 ran 8.637.706 7.694.456 3.202.585 71,3% 3 Promivideo 6.746.337 6.679.764 1.601.823 31,5% 4 azubiworld.com 4.759.769 3.832.982 1.495.484 64,0% 5 RP Online 9.337.789 8.337.399 1.455.522 21,2% nur Mobile 1 kicker online 141.432.314 130.951.174 17.157.543 15,1% 2 ebay Kleinanzeigen 406.102.574 390.246.478 15.663.493 4,2% 3 tz 34.910.604 32.705.534 11.717.926 55,8% 4 Welt 73.599.094 65.454.754 6.496.297 11,0% 5 TorAlarm Fußball Live 23.801.536 19.928.852 4.891.046 32,5% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

… und die Flop-5-Tabellen der größten Verlierer:

IVW September 2018: Top 5 Verlierer Visits gesamt Visits Inland September vs. August Gesamt (Online+Mobile) 1 WetterOnline 295.373.609 189.294.292 -99.597.704 -34,5% 2 wetter.com 150.361.015 132.493.078 -67.601.721 -33,8% 3 Xing 26.811.283 23.202.648 -20.089.283 -46,4% 4 Wetter.de 34.382.612 32.059.306 -16.440.767 -33,9% 5 Transfermarkt.de – Das Fußballportal 45.684.898 23.211.687 -14.678.758 -38,7% nur Online 1 wetter.com 59.224.460 47.756.321 -26.408.144 -35,6% 2 WetterOnline 45.538.855 37.605.151 -19.374.003 -34,0% 3 Wetter.de 26.048.792 24.164.114 -13.345.831 -35,6% 4 Tag24 16.799.904 16.018.977 -6.066.667 -27,5% 5 Bild.de 120.188.896 104.391.910 -5.341.459 -4,9% nur Mobile 1 WetterOnline 249.834.754 151.689.141 -80.223.701 -34,6% 2 wetter.com 91.136.555 84.736.757 -41.193.577 -32,7% 3 Transfermarkt.de – Das Fußballportal 31.073.163 15.568.310 -9.884.495 -38,8% 4 upday 541.658.478 103.510.603 -7.987.853 -7,2% 5 T-Online Contentangebot 180.872.227 171.848.122 -5.802.342 -3,3% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

