Die beiden großen Nachrichtenthemen des Wochenendes waren unter den deutschen Nutzern sozialer Netzwerke ganz eindeutig der Gerichts-Entscheid zum Hambacher Forst und die Zerstörung des Banksy-Kunstwerks nach einer Sotheby’s-Versteigerung.

Am Freitag dominierte das Oberverwaltungsgericht Münster die Social-Media-Schlagzeilen: Unter den zehn nach Likes und Shares erfolgreichsten deutschsprachigen journalistischen Stories fanden sich neun zum Hambacher Forst, darunter allein sechs auf den Rängen 1 bis 6. Ganz vorn mit sehr starken 55.600 Facebook- und Twitter-Interaktionen landete Zeit Online, dahinter folgen mit 49.600 die Welt, mit 45.200 tagesschau.de, mit 40.100 Spiegel Online, mit 27.700 Utopia und mit 25.300 noch einmal tagesschau.de. Gigantische Zahlen, die es so gebündelt für ein News-Thema nur äußerst selten gibt.

Am Samstag amüsierten sich die Nutzer – nicht nur in Deutschland, sondern rund um die Welt – dann über die Aktion des Künstlers Banksy. Der hatte offenbar einst einen Schredder in einen seiner Bilderrahmen eingebaut und aktivierte diesen nach der Auktion des Bildes “Girl with Balloon” nun. Auf Instagram veröffentlichte er einen per Handy gefilmten Mitschnitt der Aktion und schnitt den Entstehungsprozess davor. 7,3 Millionen mal wurde das Video allein dort aufgerufen, 1,4 Mio. mal mit einem “Like” versehen. In Deutschland stach die entsprechende Nachricht von Spiegel Online mit über 30.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen heraus, führte damit die Social-Media-News-Charts des Samstags an. Die Weltsammelte 9.900 Reaktionen ein, das Kunst-Magazin Monopol 9.300, eine der besten Zahlen, die es jemals erreicht hat.