“Die Eiertanz-Queen”: Theresa May nimmt sich mit erneuter Tanzeinlage auf die Schippe – Medien und Zuschauer spotten

Der “Maybot” ist zurück: Anfang September tanzte Theresa May in Kenia mit lokalen Pfadfindern. Im Netz sorgte die “roboterartige” Showeinlage für Lacher.

Prime Minister Theresa May has said this year’s Strictly Come Dancing contestants should “get in touch if they need any tips” after she showed off her dance moves during her recent trip to Africa https://t.co/49ft9HHZfY pic.twitter.com/VLpeN76coH — ITV News (@itvnews) 8. September 2018

Nun hat sich die britische “Brexit-Ministerin” auf dem Parteitag der Tories selbst auf die Schippe genommen. Als sie die Bühne in Birmingham betritt, ertönt der Abba-Song “Dancing Queen” aus den Lautsprechern – natürlich nicht ganz zufällig. May winkelt die Arme an und wackelt mit ihrem Oberkörper halbwegs rhythmisch zur Musik.

Prime Minister Theresa May dances on stage to ABBA’s Dancing Queen as she prepares to give her speech to the Conservative Party conference Watch live: https://t.co/UdYThWRiJQ#CPC18 pic.twitter.com/AglmVE8Q5R — ITV News (@itvnews) 3. Oktober 2018

Im Netz bewundern einige die Selbstironie der Britin, andere spotten über ihre Tanzfertigkeiten. Der Witzeschreiber Micky Beisenherz schreibt auf Facebook zu dem Video des Autritts: “als hätte man Barbie einfach mit Teilen von Big Jim und He-Man zusammen gebastelt”. Und weiter: “Wie getanzte Minzsauce.”

Die ZDF Auslandsreporterin in Brüssel, Anne Gellinek, schreibt: “Wenn es Selbstironie sein sollte, ging‘s schief. Wenn es lustig sein sollte, auch”.

Wenn es Selbstironie sein sollte, ging‘s schief. Wenn es lustig sein sollte, auch. @theresa_may kommt als dancing queen auf die Parteitagsbühne. #Brexit #CPC18 https://t.co/ZsW0cuqNcw — Anne Gellinek (@a_gellinek) 3. Oktober 2018

Ein britischer YouTuber lässt May dagegen aussehen wie eine Marionette:

…während der Recherchechef von t-online, Lars Wienand, eine passendere Musik zur Tanzeinlage vorschlägt:

#TheresaMay ist zu #DancingQueen auf die Bühne gekommen. Auf den Einmarsch passt aber andere Musik vielleicht besser. Zu sehen bei uns deshalb zu empfehlen: @dancingtheresaM … pic.twitter.com/CbyvlCiz2U — Lars Wienand (@LarsWienand) 3. Oktober 2018

Und natürlich sind auch die Vergleiche zu lustigen GIFs im Netz zu finden:

Passend zu der Tanzeinlage wurde auf Twitter der Account “Theresa May Dancing to Stuff” gegründet, der den Auftritt Mays mit anderer Musik unterlegt – zum Beispiel mit der Star Wars Titelmelodie oder dem Titelsong der Kinderserie “Thomas und seine Freunde” mit der Lokomotive Thomas.

The Imperial March pic.twitter.com/fuJrehX2vw — Theresa May Dancing to Stuff (@dancingtheresaM) 3. Oktober 2018

Thomas the Tank Engine theme song pic.twitter.com/L8tuzn6kOl — Theresa May Dancing to Stuff (@dancingtheresaM) 3. Oktober 2018

In den deutschen Medien wird der “Eiertanz” Mays ebenso groß aufgemacht. Bei der “Tagesschau” war der Tanzversuch zumindest innerhalb der App der Aufmacher, der Spiegel titelt “Dance für nichts” und der der Stern schreibt “Diese Bilder tun fast schon weh“.

Die Berliner Tageszeitung taz bastelt aus der “Dancing Queen”-Einlage sogar ihre Titelseite und lobt ihren Humor. Die Schlagzeile: “Die Eiertanz-Queen”.

Und auch die britischen Medien kennen kein Erbarmen:

100% headlines – mit Bewegungsanleitung zum Maybot. Briten mögen es einfach, wenn man sich selbst auf den Arm nimmt…. pic.twitter.com/DvkOQkFYDg — tagesthemen (@tagesthemen) 4. Oktober 2018

