“Schwanger oder dick” oder niveaulos: Wirbel um Chris Talls neue RTL-Comedy-Show “Darf er das?”

Die Frage, ob er “das” dürfe, beantwortet der 27-jährige Stand-up-Comedian Chris Tall schon mit dem ersten Auftritt in seiner neuen RTL-Show. Er betritt die Bühne und trägt dabei ein T-Shirt, auf dem der Titel der Show “Darf er das?” geschrieben steht. Die Frage wird dabei durch einen Punkt unterbrochen: “Darf er.”

RTL beschreibt das neue Format als “Personalityshow”, in der Tall Tabus breche und Dinge anspreche, die “sich sonst keiner traut”. Wie das aussieht, wurde schon vor der ersten Ausstrahlung am Sonntag in einem Trailer verraten. Darin war unter anderem folgende Szene zu sehen: Eine Frau steht auf einem Podest, vor ihr thronen Gastgeber Chris Tall, Schauspieler Hendrik Duryn und Comedian Markus Krebs als Jury und müssen raten, ob die Frau “schwanger oder dick” sei.

“Neo Magazin Royale”-Autorin Giulia Becker twitterte einen Screenshot der entsprechenden Szene, schrieb dazu “Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Polkappen schmelzen” und löste damit einen Shitstorm gegen RTL und Chris Tall aus.

Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Polkappen schmelzen pic.twitter.com/0Qs2qVcLz4 — Schwester Ewald (@hashcrap) September 27, 2018

Die Bundessprecherin der Grünen Jugend, Ricarda Lang, äußerte sich ebenfalls auf Twitter. “Warum ich mich gegen Bodyshaming und Sexismus einsetze? Weil es fucking 2018 ist und bei @RTLde Typen raten, ob Frauen schwanger oder einfach nur zu fett sind”, schreibt sie. Und weiter: “Der Moderator, Chris Tall, ist übrigens auch der Sympathieträger, der seine Show als Chris-Tall-Nacht bezeichnet.”

RTL reagierte mit einer – angesichts der massiven Kritik – recht dünnen Stellungnahme: “In der Show geht es um den Unsinn von Vorurteilen im Alltag, auf die Chris Tall hinweisen will. Er ist Comedian und spielt damit.” Da es nun im Vorfeld allerdings schon zu “Missverständnissen” gekommen sei, werde man die “entsprechende Elemente” aus der Sendung nehmen.

In der Show geht es um den Unsinn von Vorurteilen im Alltag, auf die Chris Tall hinweisen will. Er ist Comedian und spielt damit. Da es nun im Vorfeld schon zu Missverständnissen kommt, werden wir entsprechende Elemente aus der Sendung nehmen. Danke für den Hinweis. — RTL.de (@RTLde) 28. September 2018 Anzeige

Bei Instagram äußerte sich am Montag auch Chris Tall zu den Vorwürfen und schrieb: “Ich bin immer noch schockiert, wie schnell sich Menschen eine Meinung bilden und etwas vor(ver)urteilen, BEVOR die Sendung lief und der Kontext verstanden werden konnte.” Das Foto sei aus dem Zusammenhang gerissen worden, so Tall, und es sei ihm schließlich nur darum gegangen, Vorurteile bloßzustellen. “Außerdem wollten wir unsere Klischees überprüfen und schauen, ob man Menschen oberflächlich nur durch Äußerlichkeiten bewerten/einschätzen kann. Das wenig überraschende Ergebnis in der Show: nein, kann man nicht (…). Zu keiner Zeit hatten oder haben wir vor, Menschen bloßzustellen oder zu diskriminieren”, so Tall.

Das Spiel “Schwanger oder dick” wurde nun also am Samstagabend nicht gesendet. Doch das “Vorurteilsquiz” wurde trotzdem ausgestrahlt, mit den verbleibenden Kategorien “Homo oder hetero?” und “Hartz IV oder Unternehmer?”. Es fielen Sätze wie: “Hartz-IV-Empfänger haben immer so einen bestimmten Blick.” Oder: “Hartz-IV-Empfänger sind ja nicht immer alle schmuddelig, die haben ja auch durchaus Geschmack.” Oder: “Der hat nicht diesen treuen Blick. Der ist 100 Prozent hetero.”

Kann es zielführend sein, Klischees und Vorurteile zu überprüfen und angeblich gar abbauen zu wollen, indem genau diese Klischees im Fernsehen vor mehren Hunderttausend Zuschauern auf ein Podest gestellt, bewertet und veralbert werden? Und den zum Großteil jungen Zuschauern damit – getarnt hinter einer scheinheiligen Moralkappe – zu vermitteln, dass dies nicht nur okay, sondern sogar witzig und für unsere Gesellschaft wertvoll ist? Die Frage ist nicht, ob RTL und Tall das dürfen oder können. Die Frage ist, ob sie es sollten. Und die Antwort darauf lautet nein.

