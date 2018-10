Der künftige Titanic-Chefredakteur Moritz Hürtgen über sein Blatt: “Will eine müde, überforderte Altleserschaft loswerden”

Von

Bei #miomiogate hat Moritz Hürtgen als angeblicher Informant der Bild-Zeitung eine falsche Verbindung zwischen den Jusos und russischen Internet-Trollen als Story untergejubelt. Die Bild brachte die Fake-Fast-Verschwörung rund um den SPD-Mitgliederentscheid zur Großen Koalition auf Seite 1. Eine Satire-Aktion von gehörigem Impact, die für die Bild extrem peinlich war. Kurz darauf verwirrte Hürtgen die Medien, indem er seinen Twitter-Account @hrtgn umtaufte in “hr Tagesgeschehen”, so tat, als handle es sich um ein Magazin des Hessischen Rundfunks und meldete, dass laut einer “internen Bouffier-Mail” das Parteien-Bündnis zwischen CDU und CSU aufgelöst würde.

+++ Breaking – Politbombe platzt in Hessen +++ Seehofer kündigt laut interner Bouffier-Mail Unionsbündnis mit CDU auf +++ Merkel informiert, PK gegen 15 Uhr +++ Details folgen! pic.twitter.com/X26nPKpOjv — Moritz Hürtgen (@hrtgn) June 15, 2018

Der Satire-Fake war nah genug an der Realität, dass zahlreiche Medien darauf reinfielen. In beiden Fällen gab es aber auch die Kritik, dass Hürtgen/Titanic mit solchen Mätzchen tatsächlich Fake News Vorschub leisten würden.

War seine Berufung zum Chefredakteur also nun der Lohn für die Satire-Coups? Laut Hürtgen läuft das Verfahren der Chefredakteurs-Kür bei Titanic folgendermaßen ab: “Durch Gläserrücken wird alle fünf Jahre Kontakt zu den Titanic-Gründervätern hergestellt, die der Redaktion eine Empfehlung geben. Es wird dann das Gegenteil davon getan.” Eine typische Titanic-Antwort in Hürtgen-typischer Knappheit. Auch ansonsten will sich der künftige Titanic-Chef nicht recht festlegen.

Frage: Ist es heute schwieriger, Leute oder Institutionen reinzulegen, als früher?

Antwort: “Keine Ahnung, ich sage mal: Leute leichter, Institutionen schwerer. Vielleicht auch andersrum.”

Frage: Teilweise wird der Begriff Satire auch von Populisten gekapert, die Falsch-Nachrichten unter dem Deckmantel der Satire verbreiten. Prominentes Beispiel ist die Website “Berliner Express”, die unter dem Label “Satire” rechte Hetze betreibt. Wie beurteilen Sie dieses Phänomen?

Antwort: “Bei Titanic geben wir Nazis, die das Label ‘Satire’ verwenden, das Label ‘Nazis’.”

Okay, schon kapiert. Vielleicht waren ihm auch einfach unsere Fragen zu blöd.

Eine noch: Was nimmt er sich vor für seine Zeit als Titanic-Chefredakteur? “Titanic will eine müde, überforderte Altleserschaft loswerden und das Medium/Portal werden, durch das in Zeiten von falschen und echten Fakten jeder Mensch zu seiner ganz eigenen Wahrheit findet.” Da ist ja nun wirklich für jeden was dabei.

Noch-Chefredakteur Tim Wolff soll der Titanic als Autor erhalten bleiben.

