trending: die EM 2024, Erdogan in Deutschland, “Dark Phoenix” und Brett Kavanaugh

Nun ist Recep Tayyip Erdoğan also in Deutschland angekommen. Die deutsche Politik streitet weiter über den Sinn der Reise und den korrekten Umgang mit dem türkischen Präsidenten. Aus allen Parteien gab es auch am Donnerstag Facebook-Posts und Tweets mit hohen Interaktionsraten zum Thema. Alice Weidel von der AfD nutzt den Besuch, um Deutschen erneut das Deutsch-Sein abzusprechen. Sie schreibt u.a.: “AKP-Mitglieder, DITIB und andere feiern demonstrativ in Berlin den Besuch des türkischen Staatschefs. Viele davon sind – dem Pass nach – deutsche Staatsbürger, die hier einen Präsidenten hochleben lassen, der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Frage stellt.” Und: “Diese Personen sollten ‘ihren Präsidenten’ doch am besten in der Türkei feiern.”

Sahra Wagenknecht von den Linken schrieb: “Erdogan unterdrückt Oppositionelle und Journalisten und lässt sie sogar bis nach Deutschland bespitzeln. So jemanden empfängt man doch nicht mit Pomp und Ehren.” Cem Özdemir von den Grünen postete und twitterte seine Bundestags-Rede und schrieb dazu: “Wir müssen jetzt all denjenigen eine Stimme geben, die Erdogan verstummen lassen möchte in der Türkei und hierzulande. Zeigen wir ihm unseren republikanischen Stolz auf unsere Freiheit.” Die FDP schrieb: “Ein Staatsbesuch ist auch eine Ehrbezeugung und Ausdruck von besonderen Beziehungen” und zitierte ihren Chef Christian Lindner: “Ich halte das gegenwärtig für das falsche Signal”.

Aus den Regierungsparteien waren hingegen nur wenige Social-Media-Äußerungen zum Erdogan-Besuch zu lesen. Eine Ausnahme: Martin Schulz von der SPD mit dem Tweet: “#Erdogan ist der Präsident eines befreundeten Landes. Ich habe völlig andere Ansichten als er und ihn oft öffentlich sowie im persönlichen Gespräch kritisiert. Bei Staatsbesuchen gilt aber: Gastfreundschaft. Von Ausnahmen halte ich nichts. Was machen wir sonst, wenn Trump kommt?”