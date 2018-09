Medien-Woche: Hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier zu den Verlegern wirklich gesagt “Wir stehen an ihrer Seite”?

In der neuen Ausgabe unseres wöchentlichen Podcasts "Die Medien-Woche" sprechen Stefan Winterbauer (MEEDIA) und Christian Meier (WELT) über die ewige Merkel-Dämmerung in den Medien, es geht um den BDZV-Kongress, bei dem u.a. Peter Altmaier sprach und Mathias Döpfner Yuval Noah Harari interviewte und die taz feiert in diesen Tagen 40. Geburtstag.