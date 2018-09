Deutschland richtet die Fußball-EM 2024 aus – doch in den sozialen Medien ist der Jubel nur verhalten

Von

18 Jahre nach der Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft bekommt Deutschland die Fortsetzung des Sommermärchens: Die 16. Fußball-Europameisterschaft wird ab Juni 2024 in der Bundesrepublik stattfinden. Entsprechend herrscht Vorfreude bei der Fußball- und Sport-Prominenz, in der Politik und beim gemeinen Fan:

EM2024 in Germany 🇩🇪🙌🏽 Congratulations! Let‘s see if I make it in the squad 👴🏾 #UnitedByFootball 🌍#Germany2024 @DFB_Team

— Jerome Boateng (@JB17Official) September 27, 2018