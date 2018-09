trending: Ralph Brinkhaus, Malea Emma Tjandrawidjaja, “Making a Murderer” und Bill Cosby

#trending // Social Media Ein siebenjähriges Mädchen lässt die Herzen der US-Amerikaner vor Freude hüpfen. Malea Emma Tjandrawidjaja, so der Name des Mädchens, sang vor dem Fußball-Spiel zwischen Los Angeles Galaxy und den Seattle Sounders die Nationalhyme – und das sehr sehr professionell. Allein der Tweet von LA Galaxy sammelte bereits 70.000 Likes und Retweets ein und das eingebettete Video wurde mehr als 3 Millionen mal angeschaut. Auf Facebook gab es Posts mit weiteren Millionen Views und vielen zigtausenden Interaktionen. Was mich als Vater jedoch mindestens irritiert, ist die Tatsache, dass Malea Emma ein Twitter-Account, ein Instagram-Account und ein YouTube-Account hat, “managed by parents”. Als “7 year old singer, actor, model & anthem girl” wird sie dort angepriesen und posiert auf Fotos zum Teil wie ein Teenager. MUST-WATCH: 7-year-old @MaleaEmma delivers one of the best 🇺🇸 national anthem performances in @StubHubCenter history. pic.twitter.com/SPTY2naMDA — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 24, 2018