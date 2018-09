Nach Verkaufsrückgang: Kommunikations-Fachblatt Werben & Verkaufen wird zum Monatsmagazin

Von

Eine Ära endet: Jahrzehntelang war der Magazin-Marktführer Werben & Verkaufen in der Kommunikationsbranche wöchentliche Pflichtlektüre für Werbeagenturen und Medienmacher. Damit ist bald Schluss. Die Fachzeitschrift, die zur Stuttgarter Südwestdeutsche Medien Holding GmbH (SWMH) gehört, wird 2019 zum Monatsmagazin. Über den Einschnitt informierte W&V-Geschäftsführer Christian Meitinger die Belegschaft am Montag. Dies erfuhr MEEDIA aus Mitarbeiterkreisen des Unternehmens. Eine SWMH-Sprecherin will sich auf Anfrage von MEEDIA nicht dazu äußern.

Auslöser für die Maßnahme ist offenbar ein deutlicher Absatzrückgang des Fachblatts. So war die verkaufte Auflage laut IVW im 2. Quartal 2018 um mehr als 17 Prozent auf 21.466 Exemplare eingebrochen. Auch die Zahl der Abonnenten schrumpfte um 4,9 Prozent auf 19.418 Stück. Der langjährige Chefredakteur Jochen Kalka hatte das Fachblatt in den vergangenen Jahren in einem hart umkämpften Segment immer wieder vergeblich neu ausgerichtet. Zuletzt verpasste er dem Titel im Oktober 2014 einen umfassenden Relaunch und eine neue Struktur. Dazu holte er auch den früheren Business Punk-Macher Matthias Oden an Bord und macht ihn zum stellvertretenden Chefredakteur. Der Journalist sollte das Blatt durch eine opulente Optik – vor allem bei der Titelgestaltung – und durch mehr Hintergrund-Berichte über die Branche aufwerten. Doch die Strategie ging nicht auf. Rund zwei Jahre danach trennen sich der Verlag und Oden überraschend – im „besten Einvernehmen“.

Anzeige

Im Mai startete Kalka dann einen neuen Anlauf. Er holt Holger Schellkopf als Mitglied in die Chefredaktion. Als ehemaliger Digitalchef beim Mittelbayrischen Verlag in Regensburg soll er vor allem die Webauftritte der W&V-Produkte wuv.de, kontakter.de und lead-digital.de vorantreiben. Mit der Umstellung des Erscheinungstakts könnte nun ein radikaler Kurswechsel bevorstehen. So dürfte das Unternehmen sein Gewicht stärker auf das Digitalgeschäft legen – möglicherweise mit einer ausgefeilten Paid-Content-Strategie. Damit würde der Vize-Chef Schellkopf mehr Macht in der W&V-Gruppe bekommen.

Dass die W&V-Gruppe einen Kurswechsel einläutet, liegt möglicherweise an Christian Wegner. Der neue Chef der SWMH, zu der auch die Süddeutsche Zeitung gehört, war bei seinem früheren Arbeitgeber ProSiebenSat.1 für die Digitalstrategie zuständig. Nun soll er bei der SMWH die digitale Transformation vorantreiben. Doch das ist nicht alles. Wegner soll zugleich auch stärker auf die Kosten der einzelnen Tochterfirmen achten, um die Rentabilität des SWMH-Konzerns schnell zu verbessern, heißt es. Dabei steht auch W&V im Fokus. Die Fachzeitschriften-Gruppe hatte bei der Ertragslage in den vergangenen Jahren wenig geglänzt. Zuletzt meldete das Unternehmen für 2015 einen Jahresfehlbetrag von rund 1,3 Millionen Euro, 2014 waren es rund 1,8 Millionen Euro Miese, 2013 sogar rund 2,6 Millionen Euro. Aktuellere Angaben zur Ertragssituation von W&V liegen nicht vor. Im zuletzt veröffentlichten Geschäftsabschluss 2016 hatte das Printunternehmen im elektronischen Bundesanzeiger darauf verzichtet, die Gewinn- und Verlustrechnung extra auszuweisen.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.