Knockout nach miserablen Quoten für “Schlag den Henssler”: ProSieben und TV-Koch werfen das Handtuch

Das verkündete ProSieben am Dienstagabend in einer “Eilmeldung” via Twitter. Wenig später erklärte Henssler gegenüber der Bild-Zeitung: „Ich habe alles gegeben, aber man braucht nicht lange um den heißen Brei herumzureden: Der Zuschauer will mich in dieser Rolle nicht sehen und das muss man einfach akzeptieren.” Und Sender-Chef Daniel Rosemann: „Fernsehen bedeutet ständige Veränderung – für Künstler, für Sender und für Shows.”

Die Notwendigkeit für Änderungen wurde mit erscheinen der Samstagsquoten deutlich: “Schlag den Henssler” schalteten diesmal nur noch 570.000 14- bis 49-Jährige ein, der Marktanteil lag bei für eine solche Show ungenügenden 7,9% und damit auch klar unter dem ProSieben-Normalniveau von 9,4% in den jüngsten 12 Monaten. Seit dem Start vor gut einem Jahr hat sich der Marktanteil damit von 16,1% auf nun 7,9% mehr als halbiert. Und: Bisher ist sie nie unter 10% gerutscht, die achte Ausgabe war die erste, der das passiert war.

Für ProSieben ist – zumindest mit dem Konzept – eine Figur der Nachfolge von Stefan Raab gescheitert. Henssler hatte die Sendung nach dem Aus des Showmasters im Dezember 2015 übernommen.

