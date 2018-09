Ausverkauf beim Jahreszeiten-Verlag: Konkurrent Klambt erwirbt Frauenmagazine Für Sie, Petra, Vital & Co.

Der Hamburger Jahreszeiten-Verlag trennt sich von seinen Frauenmagazinen Für Sie, Petra und Vital. Zugleich veräußert der Verlag auch seine Neugründungen Feel Good, Iss Dich Gesund und Dr. Wimmer. Erwerber ist die Hamburger Mediengruppe Klambt. Der Jalag will sich auf Premium-Titel wie Architektur & Wohnen, Merian, Der Feinschmecker & Co. konzentrieren.

Großverkauf beim Hamburger Jahreszeiten-Verlag: Das zur Ganske-Gruppe zählende Printhaus veräußert seine Frauenmagazine Für Sie, Petra und Vital. Gleichzeitig wechseln auch die jüngsten Neugründungen aus dem Frauensegment den Besitzer – darunter Feel Good, Iss Dich Gesund und Dr. Wimmer. Erwerber ist der Hamburger Konkurrent Klambt. „Wir freuen uns, mit dem Hause Klambt eine verlässliche und kompetente Heimat für die Frauenzeitschriften gefunden zu haben. Die Neuordnung unserer Zeitschriftenaktivitäten trägt den Marktveränderungen Rechnung und ist ein logischer Schritt“, erklären Verleger Thomas Ganske und sein Sohn Sebastian die Maßnahme. Und weiter: „Sind doch der Frauen- und der Premium- Bereich schon längere Zeit zwei Verlage unter einem Dach gewesen. Auf den Premium- Bereich werden wir uns nun konzentrieren. Hier wird die gesamte Ganske Verlagsgruppe neue Potentiale erschließen und stärker wachsen.”

Nach dem Verkauf will sich der Jalag auf das Segment der Premium- und Luxusmarken konzentrieren. Dazu zählen Titel wie AW Architektur und Wohnen, Der Feinschmecker und Merian. Nicht betroffen von dem Umbau ist das Ende 2011 gegründete Vermarktungsunternehmen BM Brand Media. Es soll weiter für die Vermarktung aller Zeitschriften-Objekte zuständig sein, im Falle der Frauenmagazine künftig in Zusammenarbeit mit der Mediengruppe Klambt. Der Deal stünde unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörden in Deutschland und Österreich, heißt es. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Wie die Mediengruppe Klambt erklärt, wird der Verlag die Jalag-Zeitschriften und sämtliche zugehörige Redaktionen am Standort Hamburg übernehmen und die Websites im neu gegründeten Digital-Hub der Mediengruppe integrieren. „Wir freuen uns, mit dem Erwerb dieses hochkarätigen, erfolgreichen und in der deutschen Verlagslandschaft einmalig positionierten Portfolios unsere Wachstumsstrategie konsequent fortführen zu können. Wir sehen in der Übernahme von Für Sie, Petra und Vital sowohl eine großartige Chance für unser Haus, unser Portfolio noch diversifizierter und breiter aufzustellen, als auch eine verlegerische Verpflichtung, diese Marken in der erfolgreichen Tradition des Jahreszeiten Verlags fortzuführen. Wir danken dem Verleger Thomas Ganske für sein Vertrauen in unser Haus. Damit erneuern wir gleichzeitig in unserem Jubiläumsjahr unsere Begeisterung für und den Glauben an printorientierte Medien”, erklären die Klambt-Verleger Lars und Kai Rose.

