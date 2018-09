#trending // Politik

Trotz zahlreicher Fehler in der Causa Maaßen, eins kann man SPD-Chefin Andrea Nahles in den jüngsten Tagen kaum vorwerfen: mangelnde Kommunikation. Am Sonntag postete sie direkt nach der Verhandlungsrunde recht ausführliche Sätze zum Ergebnis auf Facebook. U.a. schrieb sie: “Es ist ein gutes Signal, dass die Koalition in der Lage ist, die öffentliche Kritik ernst zu nehmen und sich selbst zu korrigieren” und “Meine Erwartung ist, dass sich alle Koalitionspartner nun darauf konzentrieren, den Koalitionsvertrag umzusetzen.” So ganz sind die Nahles-Facebook-Freunde noch nicht davon überzeugt: Zu den 2.300 Interaktionen, die am Abend noch zusammen kamen, gehören auch 200 “Haha”s und 100 mal “Wütend”. In den Kommentaren sind Dinge wie “Sicher nicht das Optimum aber hoffen wir jetzt ist endlich Ruhe”, aber auch “Andrea – Du hast deine Glaubwürdigkeit verloren – Mach Platz für eine gute Erneuerung der Partei” zu lesen. Beide Kommentare erhielten Hunderte Likes.

Auch Angela Merkel ließ etwas auf Facebook posten, allerdings nur die rein sachliche Nachricht ohne ein persönliches Wort zum Ergebnis von Merkel selbst. Auch hier gab es unter den 2.800 Reaktionen 200 mal “Haha” und 100 mal “Wütend”, die populärsten Kommentare enthielten u.a. Sätze wie “Völlig egal. Aktuell ist es so, dass sich die Regierung mit jeder Entscheidung unglaubwürdig macht. Wirklich wirklich schade. Das spielt nur einer Partei in die Hände”. Horst Seehofer ist der einzige aus der 3er-Runde, der sich am Sonntagabend nicht mehr in den sozialen Netzwerken äußerte. Bei Facebook ist der jüngste Seehofer-Post neun Tage alt, das Twitter-Profil seines Ministeriums, auf dem er neuerdings auch selbst in Erscheinung tritt, retweetete lediglich den Tweet des Regierungsssprechers Steffen Seibert zu den Gesprächsergebnissen.