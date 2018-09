trending: ein Toter in Mönchengladbach, Blut, Jens Spahn, Jack Black und Michelle Obama

#trending // Social Media Einer der drei weltweit erfolgreichsten Facebook-Posts des Tages kam am Donnerstag von der für Social-Media-Hits bekannten Seite “I fucking love science”, die wissenschaftliche Inhalte populär aufbereitet. Am Donnerstag war das ein verblüffender Text über eine Flüssigkeit, in der viele Säuren und Stoffe sind, die in einer bestimmten Konzentration tödlich sind. Auflösung des Angst machenden Textes: Es geht um das menschliche Blut. Fazit: “Don’t be alarmed by words you don’t understand or people who want to scare you on Facebook because they’re bored, ignorant, or both. Read. Understand. Reduce the stupid”. 157.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare gab es dafür. Please share this vital information. Gepostet von I fucking love science am Donnerstag, 20. September 2018