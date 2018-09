trending: Maaßen-Satire, eine Kaffeemaschine, Robert Habeck, die PlayStation Classic und die Champons League

#trending // Social Media “Never too early to start the holiday wish list”. Da hat er Recht, der Robert Downey Jr. Wer Kinder hat, weiß, dass die ersten Wünsche für das nächste Weihnachten schon am ersten Tag nach Weihnachten entstehen, im September ist es also auf keinen Fall zu früh. Downey Jr. jedenfalls, mit 29,3 Mio. Pagelikes ein großer Facebook-Star wünscht sich eine neue Kaffeemaschine – oder er empfiehlt sie zumindest als Geschenk. Das Besondere: Die Maschine sieht aus wie der von ihm gespielte Superheld Iron Man. Über 237.000 erreichte der entsprechende Facebook-Post innerhalb von wenigen Stunden – so viele wie kein anderer Post des Donnerstags weltweit. Never too early to start the holiday wish list. Gepostet von Robert Downey Jr am Mittwoch, 19. September 2018