trending: Hans-Georg Maaßen, die SPD, Captain Marvel, Ernie und Bert

Die Frage, ob Ernie und Bert schwul sind, beschäftigte am Dienstag u.a. die US-Amerikaner. Genau genommen beschäftigt die Frage viele Menschen schon seit Jahrzehnten. Doch am Dienstag heizte einer der früheren “Sesamstraße”-Autoren die Diskussionen an, indem er zu Protkoll gab, dass er Ernie und Bert in Anlehnung an seine eigene gleichgeschlechtliche Beziehung geschrieben habe. Allerdings kam Mark Saltzman, so der Name des Autoren, erst 15 Jahre nach dem Start der Ernie-und-Bert-Geschichten zur “Sesamstraße”. Erfunden hat er die beiden also auf keinen Fall. Wie auch immer: TMZ sammelte mit der Story “Bert and Ernie Are a Gay Couple According to ‘Sesame Street’ Writer” über 200.000 Social-Media-Interaktionen ein.

Die Diskussion kochte so hoch, dass sich sogar die “Sesamstraßen”-Macher Sesame Workshop einmischten: “As we have always said, Bert and Ernie are best friends. They were created to teach preschoolers that people can be good friends with those who are very different from themselves. Even though they are identified as male characters and possess many human traits and characteristics (as most Sesame Street Muppets™ do), they remain puppets, and do not have a sexual orientation.”