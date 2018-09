Schummelvorwürfe gegen Andrea Kiewel: Sender überprüft Gewinnspiel im “ZDF Fernsehgarten”

Bei einem Gewinnspiel in der Sendung "ZDF-Fernsehgarten" ist es am vergangenem Sonntag möglicherweise nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen. Das ZDF prüft zurzeit Schummelvorwürfe gegen die Moderatorin Andrea Kiewel, wie der Sender am Montag auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet.