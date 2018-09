FAZ-Chef Thomas Lindner kündigt neue, günstigere Online-Flatrate und stärkere Paywall an

Wer die FAZ und die Sonntagszeitung FAS digital lesen will, muss dafür tief in die Tasche greifen: 46,90 Euro kostet das E-Paper. Zwar liegt das Abo für die Printausgaben mit 71,90 Euro noch deutlich darüber, für viele Nutzer ist der Preis aber zu hoch. Thomas Lindner, der Geschäftsführer der FAZ, hat deshalb vor Verlegern ein neues Preismodell präsentiert, das auch junge Nutzer ansprechen soll. Eine Online-Flatrate wird sowohl digitale als auch Print-Inhalte vereinen.

“Es ist unsere Verpflichtung, Maß zu halten”, appellierte Lindner am Dienstag auf dem Distribution Summit des VDZ in Hamburg. “Um unsere Umsätze zu halten, erhöhen wir die Preise und bauen damit immer größere Markteintrittsbarrieren für Kunden auf.” Diese Strategie funktioniere auf Dauer nicht. “Wir müssen uns dem Thema mit Innovationskraft und auch Brüchen zuwenden”, so der FAZ-Chef.

Die FAZ habe daher ein neues Pricing-Modell erarbeitet, das Lindner in seiner Rede kurz anriss. Es soll vor allem jungen Nutzern den Zugang zum Journalismus erleichtern. In einem ersten Schritt, so Lindner, wolle die Frankfurter Zeitung die Anzahl der Artikel hinter der Paywall signifikant erhöhen. Derzeit lassen sich noch ein Großteil der Artikel auf der Webseite frei lesen.

Zeitgleich wird die FAZ eine wöchentliche Online-Flatrate einführen, die die “Paywall wieder neutralisiert”. Dabei soll es sich um ein Pauschalangebot handeln, das zu je 25 Prozent aus Inhalten der gedruckten Zeitung, der FAS, der FAZ Woche und dem Magazin Quarterly gefüttert wird. Bei Quarterly handelt es sich um ein quartalsweise erscheinendes Hochglanzmagazin, das ursprünglich als Gegenpart der Digitalisierung lanciert wurde. Gleichzeitig sollen Leser mit dem Abo das komplette “Angebot der FAZ-Online-Redaktion als Stream” erhalten. Mit dem neuen Online-Gesamtpaket erhofft sich Lindner, preissensible Leser zu erreichen. Zu dem Preis an sich sagte er aber nichts.

Zugleich appellierte der Geschäftsführer an die anwesenden Verleger, Inhalte nicht einfach so an Plattformen großer Unternehmen zu verkaufen. “Wir sind einflussreicher, als wir glauben”, so Lindner. “Zumindest wenn wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen”. Lindner bezieht sich dabei etwa auf den baldigen Start der News-App von Apple in Deutschland. In den USA sorgt das Programm für einen großen Teil der Leserschaft der Nachrichten-Seiten. Für die Verlage sei das eine Chance, wenn “wir den Journalismus nicht für kleines Geld an die Plattformen verkaufen”.

